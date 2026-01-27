“Lidl” samazina cenas ilgstošas uzglabāšanas produktiem
Mazumtirgotājs “Lidl” samazina regulārās cenas vairākiem populāriem ilgstošās uzglabāšanas produktiem. Zemākas cenas “Lidl” veikalos turpmāk būs arī miltiem, cukuram, konservējumiem un makaroniem. Regulāro cenu samazinājums pārsniedz pat 20%.
Novērojams, ka pēc “Lidl” iniciatīvas samazināt cenas ikdienas precēm, kas sākas pērn decembrī, šim paraugam janvārī seko arī citi mazumtirgotāji. Tas liecina par pieaugošu konkurenci un pozitīvām pārmaiņām pircēju interesēs, liekot citiem tirgus spēlētājiem pārskatīt savu cenu politiku.
“Lidl” turpina īstenot regulāro cenu samazināšanu, lai Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu pieejamākus ikdienas pārtikas produktus. Šonedēļ uzņēmums ir samazinājis regulārās cenas vairākiem ilgstošās uzglabāšanas produktiem, tostarp miltiem, cukuram, konservējumiem un makaroniem. Atsevišķiem produktiem cenu samazinājums pārsniedz 20%:
- “Belbake” milti – līdz pat 23% lētāk;
- Atsevišķi “Combino” makaroni – cena samazināta par 23%;
- Atsevišķi “Baresa” un “Freshona” konservējumi – līdz 10% lētāk;
- “Milbona” mocarellas siers – par 9% lētāk;
- “Diamant” cukurs – par 8% lētāk;
- “Argus” bezalkoholiskais alus – cena samazināta par 29%.
Šis cenu samazinājums ir īpaši piemērots brīdis, lai izdevīgi iegādātos ilgstošās uzglabāšanas produktus un veidotu pārdomātus pārtikas krājumus nākotnei. Tie ir produkti, kas ir bieži lietoti ikvienā mājsaimniecībā un ikdienā atvieglo maltīšu gatavošanu.
Lētākais pārtikas grozs Latvijā jau 4 mēnešus
“Lidl” mērķis ir nodrošināt godīgu cenu katru dienu – bez mākslīgiem uzcenojumiem, bez sarežģītām akciju shēmām un bez īslaicīgiem trikiem. Samazinot regulārās cenas, uzņēmums sniedz pircējiem stabilu un ilgtermiņā uzticamu ieguvumu. Šī cenu politika ļauj pircējiem iepirkties vienkārši un paredzami – zinot, ka izdevīgākās cenas nav jāgaida tikai “īpašajās dienās”, bet tās ir pieejamas katru dienu.
“Lidl” apņemšanos piedāvāt kvalitatīvus produktus par iespējami zemākām cenām apliecina arī neatkarīgi pētījumu dati. Saskaņā ar jaunāko, janvārī veikto “Seenext” tirgus pētījumu, “Lidl” jau četrus mēnešus pēc kārtas piedāvā lētāko pārtikas grozu Latvijā, attiecīgi mazumtirgotājs ir atzīts par lētāko veikalu tīklu Latvijā.
Cenu samazināšana turpināsies
“Lidl” regulāri pārskata un pielāgo produktu cenas, lai ikdienā bieži izmantotās preces pircējiem kļūtu vēl pieejamākas. Tas attiecas gan uz ikdienas pārtikas precēm, gan mājsaimniecības produktiem.
Jau ziņots, ka gada sākumā “Lidl” ievērojami samazināja cenas “Cien” kosmētikai un citiem privāto preču zīmolu higiēnas un mājsaimniecības produktiem, plašam kafijas produktu klāstam, kā arī atlasītām tējām, kakao, piena produktiem, banāniem un gaļas izstrādājumiem. Savukārt pagājušajā nedēļā ziņoja par cenu samazinājumu riekstu produktiem, čipsiem, popkornam un dažādām sēklām. Taču pērnā gada nogalē tika samazinātas regulārās cenas sviestam, apelsīnu sulai, sieram “Gouda”, UHT pienam.