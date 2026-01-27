VIDEO pilsēta uz klints malas: Sicīliju pāršalc šausminoši zemes nogruvumi, evakuēti vairāk nekā 1000 cilvēku
Pēc šausminoša 4 kilometrus gara zemes nogruvuma vairāk nekā 1000 cilvēku ir spiesti evakuēties no idilliskas Sicīlijas pilsētas ar iespaidīgiem skatiem.
Šokējošs skats no gaisa rāda dienvidu kalnu pilsētu Nišemi, kas nedroši atrodas uz klints malas, un vairākas ēkas ir bīstami tuvu sabrukšanai.
Dziļas aizas apkārtējos laukos un lieli zemes gabali, kas nošķelti no kalna, sniedz priekšstatu par zemes nogruvuma apmēriem.
Kopš svētdien notikušā incidenta nav ziņots par bojāgājušajiem vai ievainotajiem.
Reģiona prezidents Renato Šifani lēš, ka zaudējumu apmērs sasniedz 744 miljonus eiro.
Spēcīgas lietavas pēdējo dienu laikā ir izraisījušas zemes nogruvumus, sacīja pilsētas mērs Masimiliano Konti.
Konti situāciju nosauca par "smagu", piebilstot: "Situācija turpina pasliktināties, jo ir reģistrēti jauni sabrukumi."
Pirmdien skolas bija spiestas slēgt durvis, un Konti sacīja, ka notiek darbi, lai atjaunotu kārtību pilsētā.
Tiek ziņots, ka vietējās varas iestādes sadarbojas ar policiju, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības vienībām, lai izstrādātu rīcības plānu.
Amatpersonas paziņoja, ka visi iedzīvotāji četru kilometru rādiusā ap zemes nogruvumu ir evakuēti.
Ziņots, ka pārvietotie vietējie iedzīvotāji ir nogādāti pagaidu patversmē, kas izveidota Pio La Torre sporta zālē Nišemi. No Palermo atvestas simtiem saliekamo gultu, kamēr 70 brīvprātīgie ir palīdzējuši varas iestādēm tikt galā ar zemes nogruvuma sekām, vēsta "L’Unione Sarda".
Pagājušajā nedēļā Sicīlijas piekrasti skāra vētra "Harijs", kas ar spēcīgām lietusgāzēm skāra piejūras ceļus un dzīvojamās mājas.
Ziņots, ka apstākļus pasliktināja intensīvās lietusgāzes reģionā, kas izraisīja zemes nogruvumu.
Vēl pirms dažām dienām vētra "Harijs" nodarīja vēl lielākus postījumus Sicīlijā, kad zemes nogruvuma dēļ kapsētā no klints sienas nokrita zārki.
Apmēram 20 zārki ieslīdēja gravā zem klints kapsētas Krotonē.
Mērs Levino Radžani sacīja, ka "San Mauro Marchesato" kapsētas bojājumi ir "dziļa brūce" sabiedrībai.
"Tā ir brūce, kas ietekmē mūsu tuvinieku atmiņu, cieņu un pašcieņu, radot nebeidzamas sāpes," viņš teica. Mērs piebilda, ka prasmīgi alpīnisti zārkus izcels, tiklīdz tas būs droši.
Sicīliešiem nācās glābt savu dzīvību no spēcīga vētras viļņa, kas triecās tieši ostā, savukārt Grieķijā divi cilvēki gāja bojā, bet Malta piedzīvoja ledus straumes, kamēr vētraini laikapstākļi plosīja Eiropu.
Itālijas salu piemeklēja spēcīgas vētras, un vētra "Harijs" izraisīja ārkārtas stāvokli.
Pagājušajā otrdienā Letojanni – uz ziemeļiem no Katānijas – ielu pārņēma plūdi, kas atgādināja paisuma vilni, straumēm aizraujot visu sev līdzi. Plūdos pirmie tika aizskaloti vaļīgi atkritumu maisi, kam sekoja krēsli un smagi puķu podi.
Citā video no Mesīnas redzami milzu viļņi, kas pārpludina piekrastes pilsētu, plūstot tieši no jūras.