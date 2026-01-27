2025. gada spilgtākie Latvijas hiphopa notikumi, mākslinieki un bīti - jau piektdien tiks godalgoti "5% ordeņa" laureāti
Šo piektdien, 30. janvārī, radošajā rūpnīcā “Veldze” norisināsies jau ceturtais prestižais “5% ordenis”, izceļot un godinot 2025. gada spilgtākos Latvijas hiphopa notikumus, māksliniekus, dziesmas, bītus, publikācijas un citus sasniegumus.
Lielākā Latvijas hiphopa Discord servera balva “5% ordenis” šogad tiks pasniegta 28 nominācijās, tādās kā “5% reperis”, “5% albums”, “5% dziesma”, “5% bīts” u.c. Balvas mērķis ir izcelt plašo un daudzveidīgo darbu, kas ieguldīta augošajā Latvijas hiphopa industrijā, akcentējot mākslinieku tiekšanos pēc izcilības, veicinot diskusiju un analītisku skatījumu uz pašmāju repu, kā arī stiprinot atgriezenisko saiti starp faniem un hiphopa māksliniekiem.
Ceremonijas laikā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstāsies Gustavo, f6lex, Ods u.c., savukārt tiešraidi no plkst. 19.00 ikviens interesents varēs vērot “HIPHOPS LV” YouTube kanālā.
“Repa evolūcijai Latvijā viens no vērtīgākajiem un sargājamākajiem faktoriem vienmēr ir bijis organisks entuziasms. Hiphops Latvijā ir izdzīvojis un spējis augt ne tikai dēļ tā panākumiem šovbiznesā un mūzikas industrijā, bet pateicoties veselīgam fanātismam, konkrētu cilvēku enerģijas investīcijām un salīdzinoši nelielas cilvēku grupas entuziasmam. "5% AKADĒMIJA" ir platforma, kur šo dzirksti var redzēt uzturētu dzīvu nelielas, bet entuziastiskas komūnas veidolā, un prestižais "5% ordeņa" novērtējums ir šīs komūnas balss. Katrs, kam ir interese par repu kā Latvijas kultūrprocesu sastāvdaļu, ir aicināts pievienoties,” uzsver reperis ansis, “5% ordeņa” apbalvošanas ceremonijas izveidotājs un organizators.
Ar radošās rūpnīcas “Veldze”, “Flagmanis”, “Mežpils”, “Bourzma”, “HiphopsLV”, “TimelessR”, “RM Studio” un “SkanaGaisma.lv” atbalstu ordeņu pasniegšanas ceremoniju 30. janvārī klātienē radošajā rūpnīcā “Veldze” apmeklēs tikai nominanti, savukārt “HIPHOPS LV” YouTube kanālā to varēs vērot ikviens interesents.
Par “5% ordeni”
“5% ordenis” ir ikgadēja apbalvošanas ceremonija, kas radusies Latvijas lielākajā hiphopa fanu kopienā “5% AKADĒMIJA”. To 2022. gadā izveidojis ansis, un tās mērķis ir izcelt gada spilgtākos notikumus, dziesmas, bītus, repa rindas un cilvēkus, kas attīsta šo mūzikas žanru.