Ir jāiet līdzi laikam! Ko par sava tik apspriestā tērpa izvēli "Muzikālās bankas" finālā saka Linda Samsonova pati?

24. janvārī Daugavpils olimpiskajā centrā norisinājās aptaujas "Muzikālā banka 2025" noslēguma ceremonija. Kamēr skatītāji sekoja tās gaitai, soctīklos milzu uzmanība tika veltīta Lindas Samsonovas kleitai. Ko par sava tērpa izvēli saka viņa pati?
"Muzikālajā bankā" īpašu uzmanību raisīja pasākuma vadītājas Lindas Samsonovas izvēlētā kleita. Vairāki lietotāji komentāru sadaļā sprieda, ka, iespējams, kleita uzvilkta otrādi, un šī tēma īsā laikā pārtapa par vienu no apspriestākajām vakara detaļām. Tomēr, kā noskaidrojis žurnāls "Kas Jauns", pašai vadītājai šis tēls nav nejaušība vai “ātra izvēle pēdējā brīdī”. Samsonova stāsta, ka pie kleitas tikusi ar stilista palīdzību, un tajā ieguldīts gan konceptuāls, gan praktisks darbs. Pasākuma komandā piesaistīts stilists Anatolijs Ksenofontovs, kurš viņai atvaļinājuma pēdējā dienā atsūtījis kleitas foto – tieši šo modeli, kas paredzēts ceremonijai. Linda smej, ka tad atvaļinājumā Meksikā sākusi vairāk piedomāt pie savas ēdienkartes. Kleita izrādījusies arī paša stilista zīmola "Éyka" darinājums.
Lai gan publika sociālajos tīklos aktīvi analizēja, kā kleita izskatās, vadītāja uzsver, ka pirms fināla koncerta saņemts apstiprinājums – viss ir kārtībā, kleita atbilst prasībām. Viņasprāt, diskusijas ir saprotamas, jo tēls ir pamanāms un neierasts, taču Linda uzskata, ka Latvijas sabiedriskajam medijam nav vienmēr jābūt “klasiski pareizam”. Ir jāiet līdzi laikam. Viņa uz šo izvēli raugās arī plašāk – kā simbolisku atgādinājumu par pašdisciplīnu un fizisko formu. Pēc viņas teiktā, šāda piegriezuma kleita “pieprasa” noteiktu attieksmi pret ikdienu: kustību, sportu un spēju sevi uzturēt formā. Tas, viņasprāt, labi sasaucas arī ar labdarības maratona "Dod pieci!" 2025. gada "#DodIespējuKustēties" saukli. Žurnālam "Kas Jauns" Linda atklāj, ka ikdienā vingro un cenšas ēst veselīgi.
