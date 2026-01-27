Bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis stingri iestājas pret to, kā Latvijā tiek attīstīti vēja parki
Bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis stingri iestājies pret veidu kā valsts šobrīd īsteno vēja parku būvniecību Latvijā. "Neviens zaļais mērķis neattaisno demokrātijas apiešanu," uzskata Vējonis.
Bijušais prezidents norāda, ka viņam šķiet nepieņemams tas, ka šobrīd vēja parku attīstība tiek virzīta, ignorējot pašvaldību un sabiedrības viedokli. Viņš uzsver, ka ne jau atjaunīgā enerģija šajā visā esot problēma, bet gan tas, kā valdošā vara izvēlas šos projektus īstenot. "Tai ir pienākums sarunāties, nevis diktēt," uzsver Vējonis.
"Es konsekventi esmu atbalstījis vēja enerģiju kā daļu no Latvijas enerģētiskās neatkarības, taču neviens zaļais mērķis neattaisno demokrātijas apiešanu. Latvijas Pašvaldību savienība pamatoti prasa reālu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, jo tieši pašvaldības un iedzīvotāji uzņemas šo projektu ilgtermiņa sekas," vietnē "Facebook" pauž bijušais prezidents.
"Pareiza vēja parku attīstība nozīmē caurspīdīgus noteikumus, skaidrus ieguvumus reģioniem un patiesu dialogu — nevis formālas konsultācijas pēc lēmumu pieņemšanas," uzsver Vējonis.
Viņš norāda, ka bez megavatiem svarīgi vēja parku attīstībā domāt arī par dabas vērtībām, ainavu, trokšņiem un to, kā šie vēja parki ietekmēs cilvēku ikdienu. "Ja [Klimata un enerģētikas] ministrija ignorē vietējo un NVO viedokli, tad problēma nav vēja enerģijā, bet sliktā pārvaldībā."
"Enerģētiskā neatkarība nevar tikt būvēta uz demokrātijas un uzticības drupām. Pareiza vēja parku attīstība nozīmē skaidrus spēles noteikumus, reālus ieguvumus reģioniem un pašvaldību izšķirošu lomu lēmumos, ja tiek apdraudēta dzīves kvalitāte."
"Bez tā jebkura “zaļā” politika riskē kļūt par sabiedrības šķelšanas projektu, nevis valsts attīstības instrumentu. Risks ir sabiedrības uzticība valstij, un tā ir cena, ko Latvija nevar atļauties maksāt," pauž Vējonis.