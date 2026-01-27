Maksims Galkins veic korekcijas izskatā un parāda pieaugušo dēlu; sekotāji pārsteigti par tik krasām pārvērtībām
49 gadus vecais Maksims Galkins publicējis jaunu fotogrāfiju "Instagram" ar dēlu Hariju no sievas Allas Pugačovas. Pašlaik visa ģimene atpūšas kalnu slēpošanas kūrortā.
Fotogrāfijā 12 gadus vecais Harijs, kurš iepriekš nav bieži pozējis, pozē blakus tēvam zilā "Ralph Lauren" kreklā. Galkins pievienojis arī kadrus, kur viņš atsevišķi redzams pie liela svētku galda, kā arī fotoattēlu ar eglītēm, kas rotātas ar virtenēm. Tā vietā, lai rakstītu parakstu, parodists pievienojis saulesbrilles attēlu kā emocijzīmi.
Komentāros sekotāji izteica viedokli, ka ar katru gadu zēns aizvien vairāk sāk līdzināties saviem slavenajiem vecākiem: "Kāds jau pieaudzis Harijs. Līdzīgs gan tēvam, gan mātei", "Skaisti puikas!", "Tēva kopija!", "Abi divi vienādi!".
Vienlaikus daudzi nevarēja nepamanīt milzīgās izmaiņas Galkina ārējā izskatā un atstāja pie publikācijas komplimentus: "Maksim, jūs izskatāties kā Holivudas aktieris. Acis nevar atraut!", "Alla uzreiz pamanīja lielisko perspektīvu šajā vīrietī", "Jūsu jaunais tēls liek man nožēlot laulību."
Atgādināsim, ka Harijs, kā arī viņa dvīņu māsa Liza, piedzimis 2013. gadā ar surogātmātes palīdzību. Pašlaik ģimene dzīvo ārzemēs: pēc tam, kad Krievija uzsāka karu Ukrainā, kuru Maksims Galkins atklāti nosodīja, viņi vispirms pārcēlās uz Izraēlu, vēlāk uz Kipru, un jau ir atraduši sev villu Bulgārijā. Tajā pašā laikā bērni mācās Londonā un ar vecākiem tiekas galvenokārt brīvdienās.
Nesen 76 gadus vecā Alla Pugačova, kura atbalsta vīra politisko nostāju, izdevusi jaunu dziesmu — par dzīvi trimdā un laimes meklējumiem.