Bijušais Kanādas olimpietis nokļuvis FIB vismeklētāko noziedznieku sarakstā: "Raiens Vedings ir mūsdienu Pablo Eskobars!"
2002. gadā kanādiešu snovbordists Raiens Džeimss Vedings piedalījās Soltleiksitijas olimpiskajās spēlēs, bet tagad viņš ir ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) desmit vismeklētāko noziedznieku sarakstā. Izmeklētāji uzskata, ka viņš vada vienu no pasaulē lielākajiem narkotiku kontrabandas tīkliem un ir galvenais kokaīna izplatītājs Kanādā.
2024. gada 17. oktobrī ASV Tieslietu ministrija viņu apsūdzēja kokaīna kontrabandā un slepkavībās, tostarp nevainīgu civiliedzīvotāju slepkavībās iesaistītā transnacionāla organizētās noziedzības grupējuma vadīšanā. Viņu arī apsūdz federālā liecinieka slepkavības pasūtīšanā Kolumbijā —šā gada šis liecinieks saņēma piecas lodes galvā, pirms paspēja liecināt pret Vedingu.
Tagad FIB ir publiskojis jaunas viņa fotogrāfijas. “Nešaubieties ne mirkli: Raiens Veddings ir mūsdienu Pablo Eskobara iemiesojums. Viņš ir mūsdienu “El Čapo” Gusmana versija,” preses konferencē paziņojis FIB direktors Kešs Patels.
Jāpiebilst, ka Pablo Eskobars bija ilglaicīgs bēdīgi slavenā Kolumbijas Medeljinas narkokarteļa vdītājs, līdz viņu nošāva 1993. gada 2. decembrī dienu pēc viņa 44. dzimšanas dienas. Savukārt 68 gadus vecais Hoakins “El Čapo” Gusmans ilgstoši vadīja Meksikas varenāko Sinaloas narkokarteli, līdz vairākkārt no cietuma izbēguši bosu 2016. gadā notvēra un izdeva ASV, kur viņš saņēma mūža ieslodzījumu.
FIB Losandželosas birojs platformā “X” publiskojis nesen iegūtu 44 gadus vecā Vedinga fotogrāfiju, kas, domājams, tapusi šovasar Meksikā. Izmeklētāji uzskata, ka Vedings slēpjas tieši šajā valstī un sadarbībā ar Sinaloas karteli viņš no Kolumbijas ievesto kokaīnu piegādā uz ASV un Kanādu.
The FBI is releasing a newly obtained photograph of FBI Top Ten Fugitive, Ryan Wedding. The photo is believed to have been taken of Wedding in Mexico during the summer of 2025.— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 9, 2025
#WANTED:
Ryan James Wedding is wanted for allegedly running and participating in a transnational… pic.twitter.com/tNbrLQEOvI
ASV ģenerālprokurore Pama Bondi paziņojusi, ka Vedinga organizācijas darbība ik gadu nodrošinājusi vairāk nekā vienu miljardu dolāru nelikumīgu ienākumu no narkotiku tirdzniecības, nosaucot to par “vienu no ražīgākajām un vardarbīgākajām narkotiku kontrabandas organizācijām pasaulē”.
Sākotnēji FIB par Vedinga notveršanu piedāvāja 10 miljonu dolāru atlīdzību, bet novembrī to palielināja līdz 15 miljoniem dolāru.