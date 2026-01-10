Valmieras basketbolisti pirmajā Latvijas kausā ceturtdaļfināla cīņā pārspēj "VEF Rīga"
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" sestdien "Užavas" Latvijas kausa basketbolā pirmajā ceturtdaļfināla ar 109:95 (20:26, 30:19, 34:26, 25:24) pārspēja "VEF Rīga" basketbolistus.
Mača ievadā rezultatīvāk spēlēja "vefieši", taču turpinājumā laukuma saimnieki pārņēma vadību un otrajā puslaikā uz brīdi iekrāja pat 16 punktu pārsvaru, tiekot pie droša panākuma.
Valmieras komandas uzvaru ar 27 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām sekmēja Anivaniva Teits-Džounss, Dominiks Steņonis iekrāja 23 punktus un 11 rezultatīvas piespēles, bet vēl pa 11 punktiem iekrāja Verners Kohs un Artis Ate.
Rīdzinieku rindās ar 31 punktu un septiņām bumbām zem groziem izcēlās Zahirs Porters, Dairis Bertāns guva 20 punktus, kamēr Kristaps Ķilps maču noslēza ar 16 punktiem.
Jau ziņots, ka ceturtdaļfinālu ar panākumu sāka arī "Liepāja", kas viesos ar 87:78 pārspēja "Rīgas zeļļus, bet "Ventspils" mājās ar 89:72 apspēlēja "Ogri".
Svētdien pirmo spēli aizvadīs "Latvijas Universitātes" komanda ar "Rīgas Stradiņa universitātes"/"VEF Rīga" vienību.
Atbildes spēles notiks nākamajā nedēļas nogalē, uzvarētājām divu maču summā iekļūstot pusfinālā.
Turnīrā piedalās septiņas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās basketbola līgas (RBL) vienības. Fināls notiks 21. februārī.
Pagājušajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 uzvarēja "Ventspils" komandu. Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.