Personas ar invaliditāti aicinātas sabiedriskajā transportā izmantot e-karti
"Liepājas sabiedriskais transports" aicina personas ar invaliditāti un citus atvieglojumu saņēmējus reģistrēt bezmaksas braucienus ar personalizēto e-karti vai eID, lai mazinātu rindas un paātrinātu kustību. Drīzumā bezmaksas papīra biļetes pie vadītāja vairs netiks izsniegtas, jo atvieglojuma saņēmēju būs jāidentificē elektroniski.
Lai mazinātu rindas pie transportlīdzekļa vadītāja un paātrinātu sabiedriskā transporta kustību, aģentūra "Liepājas Sabiedriskais transports" atkārtoti aicina personas ar invaliditāti bezmaksas braucienu reģistrēšanai izmantot personalizēto e-karti.
Personām ar I vai II invaliditātes grupu, bērniem ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, kā arī bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ir tiesības pilsētas nozīmes maršrutu sabiedrisko transportu izmantot bez maksas.
Lai saņemtu bezmaksas brauciena reģistrācijas iespēju, vienu reizi jāiegādājas personalizētā e-karte, kas maksā 3,50 eiro, aģentūras klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5. Ja e-karte jau ir noformēta, to var turpināt izmantot bez papildu darbībām.
Iekāpjot transportlīdzeklī, e-karte jāpietuvina biļešu lasītājam – sistēma automātiski piemēros valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu un personai piešķirs biļeti.
Informējam, ka pārskatāmā periodā, lai turpinātu saņemt valsts braukšanas maksas atvieglojumus braucieniem Liepājas sabiedriskajā transportā, būs jāizmanto personalizētā e-karte vai eID karte. Bezmaksas papīra biļešu izsniegšana pie transportlīdzekļa vadītāja vairs nebūs iespējama, jo šādā veidā nav iespējams identificēt atvieglojuma saņēmēju.
Atvieglojumu piešķiršanas pamatojums tiek pārbaudīts automātiski, tādēļ pasažieriem nav nepieciešams iesniegt papildu dokumentus e-kartes derīguma pagarināšanai.
"Liepājas Sabiedriskais transports" atgādina, ka I grupas personu ar invaliditāti un bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam pavadoņi arī savu braucienu var reģistrēt ar atvieglojuma saņēmēja personalizēto e-karti, pietuvinot to biļešu lasītājam divas reizes.
Šobrīd jau 1881 personas ir iegādājušās un izmanto e-kartes (tie cilvēki, kuri vismaz vienu reizi ir braukuši un reģistrējuši savu braucienu ar valsts atvieglojumu kopš šī risinājuma ieviešanas).