Starptautiski putnu pētnieki kā savu bāzes vietu izvēlas Pāvilostu
Latvijas un Igaunijas kopīgais atkrastes vēja projekts “Elwind” ir sācis visaptverošu migrējošo putnu monitoringu Baltijas jūrā, lai novērtētu iespējamo ietekmi pirms parka būvniecības. Iegūtie dati, izmantojot kuģu, lidmašīnu, akustisko un radaru novērojumus, kalpos IVN procesam un mazināšanas pasākumu izstrādei, virzot projektu ceļā uz darbību līdz 2035. gadam
Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas projekts “Elwind” ir uzsācis plašu migrējošo putnu izpēti, lai izvērtētu potenciālo ietekmi uz putnu populācijām projekta teritorijā.
Pašlaik norit pirmais monitoringa gads, un iesniegtais starpziņojums fokusējas uz atskaites līmeņa migrējošo putnu novērojumiem no kuģa, kas veikti laikā no 2025. gada jūlija līdz oktobrim vēja parka teritorijā un tās tiešā apkārtnē. Paralēli veikti arī novērojumi no lidmašīnas.
Migrējošo putnu novērojumi ir plānoti kā daļa no atskaites līmeņa pētījumiem pirms “Elwind” atkrastes vēja parka būvniecības fāzes. Šie pētījumi aptver zināmos migrācijas maksimumus pavasarī un rudenī (jūlijs – oktobris un marts – maijs).
Novērojumu mērķis ir raksturot sezonālo sugu sastāvu, apjomu un lidojumu raksturus, nodrošinot būtiskus datus ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesam, atbalstot prasības dabas aizsardzībā un palīdzot izstrādāt efektīvus mazināšanas un monitoringa pasākumus turpmākajos “Elwind” projekta posmos.
Apsekojumos izmanto vairākas metodes, tostarp migrācijas novērošana visas diennakts laikā, kas nozīmē, ka no saullēkta līdz saulrietam divas reizes stundā tiek veikti vizuāli novērojumi no kuģa. Galvenokārt novēro zosis, pīles, nirēji un kaijas. Nakts migrācijā no saulrieta līdz saullēktam izmanto akustiskos ierakstus, novērojot dziedātājputnus. Savukārt horizontālos un vertikālos radarus izmanto precīzai informācijai par lidojumu virzieniem un lidojuma augstumu.
Galvenā projekta īstenošanai izmantotā osta ir Pāvilosta. Tā atrodas vistuvāk plānotajam “Elwind” vēja parka laukumam, tādēļ tiek izmantota kā bāze pētniecības kuģu izbraukšanai uz migrējošo putnu apsekojumiem.
Sagaidāms, ka no iegūtajiem datiem varēs izsecināt, kādas sugas ir sastopamas, novēroto sugu skaitu, to sezonālās atšķirības, lidojumu modeļus (kādos augstumos putni lido un vai tie atrodas plānoto vēja turbīnu rotora augstumā).
Par ELWIND projektu
“Elwind” ir Latvijas un Igaunijas pārrobežu projekts atkrastes vēja parka būvniecībai Baltijas jūrā. Tas ir vērienīgs un videi draudzīgs atjaunīgās enerģijas projekts ar abu parku kopējo jaudu līdz 2 GW, kas palielinās reģiona enerģētisko neatkarību un drošību un saglabās saprātīgas enerģijas cenas, tādējādi samazinot izmaksas uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Turklāt tas radīs jaunas biznesa iespējas. “Elwind” palīdzēs aizpildīt plaisu vietējā liela mēroga atjaunīgās enerģijas ražošanā un veicināt labāku atvērtā enerģijas tirgus darbību. Plānots, ka atkrastes vēja parks tiks uzbūvēts un uzsāks savu darbību līdz 2035. gadam.
“Elwind” projekta priekšattīstīšanas darbi beigsies 2029. gadā ar plānoto izsoli, kurā atkrastes vēja teritorijas izmantošanas tiesības tiks nodotas kvalificētam attīstītājam. “Elwind” projektu īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Igaunijas Vides investīciju centrs (KIK) sadarbībā ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Igaunijas Republikas Klimata ministriju.