Vietumis Bolderājā pazudusi elektrība
foto: Ieva Leiniša/LETA
Bolderājā notikušo elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.
Runā Rīga

Vietumis Bolderājā pazudusi elektrība

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Trešdienas vakarā Rīgas apkaimē Bolderājā reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, kas ietekmējis aptuveni 2100 klientu elektroapgādi.

Vietumis Bolderājā pazudusi elektrība...

Šodien ap plkst. 17.50 reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 2100 klientu elektroapgādi Rīgā - Gobas, Finiera, Lemešu, Gaigalas ielu apkārtnē, pavēstīja AS "Sadales tīkls".

Operatīvā darba brigāde nekavējoties ir sākusi bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk. Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.

Tēmas

BolderājaSadales tīklsRīgaVidzeme

Citi šobrīd lasa