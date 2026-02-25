Bolderājā notikušo elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.
Runā Rīga
Šodien 19:05
Vietumis Bolderājā pazudusi elektrība
Trešdienas vakarā Rīgas apkaimē Bolderājā reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, kas ietekmējis aptuveni 2100 klientu elektroapgādi.
Šodien ap plkst. 17.50 reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 2100 klientu elektroapgādi Rīgā - Gobas, Finiera, Lemešu, Gaigalas ielu apkārtnē, pavēstīja AS "Sadales tīkls".
Operatīvā darba brigāde nekavējoties ir sākusi bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk. Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.