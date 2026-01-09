Latvieši NHL: Ābolam 13 minūtes zaudējumā, Balinskis izpelnās lielu uzticību, Šilovs un Merzļikins paliek rezervē
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Filadelfijas "Flyers" cieta zaudējumu. Laukumā no latviešiem devās arī Uvis Balinskis, kamēr Artūrs Šilovs un Elvis Merzļikins palika rezervē.
"Flyers" mājās ar rezultātu 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) pagarinājumā piekāpās Toronto "Maple Leafs".
Ābols laukumā pavadīja 13 minūtes un četras sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, pārtvēra vienu ripu, zaudēja vienu ripu un uzvarēja četros no desmit iemetieniem. Ābola lietderības koeficients bija neitrāls.
Otrā perioda pirmajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Treviss Koneknijs, bet izlīdzinājumu viesiem 55. minūtē skaitliskajā mazākumā panāca Skots Lotons. Uzvaras vārtus papildlaika trešajā minūtē "Maple Leafs" rindās guva Īstons Kouens.
"Flyers" ar 52 punktiem 42 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē. Nākamo spēli aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvēto Tampabejas "Lightning" komandu, kura ar 55 punktiem atrodas ceturtajā pozīcijā.
Balinskis un "Panthers" zaudē "Canadiens" hokejistiem
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" piedzīvoja zaudējumu viesos pret Monreālas "Canadiens". "Panthers" piekāpās ar 2:6 (0:2, 1:1, 1:3), piedzīvojot ceturto neveiksmi pēdējos piecos mačos.
Balinskis spēlēja 18 minūtes un 16 sekundes, no kurām 22 sekundes laukumā pavadīja mazākumā, izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, bloķēja divus metienus, pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu, kā arī nopelnīja divas soda minūtes un negatīvu lietderības koeficientu -2.
Uzvarētāju rindās ar savu pirmo "hat trick" NHL izcēlās Aleksandrs Teksjē, pie 1+2 tika Olivers Kapanens, 1+1 sakrāja Jurajs Slafkovskis, bet vēl vienus vārtus guva Noa Dobsons. "Panthers" sastāvā divi precīzi metieni Sema Beneta kontā.
"Panthers" ar 47 punktiem 43 spēlēs ieņem 12. vietu Austrumu konferencē, kamēr "Canadiens" ar 56 punktiem 44 spēlēs ir otrā, no līderes Karolīnas "Hurricanes" atpaliekot par vienu punktu. Nākamo maču Balinska pārstāvētā komanda aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Otavas "Senators" hokejistiem.
"Penguins" bez Šilova uzvar, "Blue Jackets" bez Merzļikina zaudē
Latvijas vārtsargi Artūrs Šilovs un Elvis Merzļikins ceturtdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlēs, kurās viņu pārstāvētās vienības cīnījās ar mainīgām sekmēm.
Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" savā laukumā ar rezultātu 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) pārspēja "Devils", bet Merzļikina komanda "Blue Jackets" viesos ar 3:5 (2:1, 0:3, 1:1) zaudēja Vegasas "Golden Knights" komandai.
Stjuarts Skiners "Penguins" vārtos mačā ar "Devils" atvairīja 28 no 29 metieniem, sekmējot komandas sesto uzvaru pēc kārtas. Mājiniekiem vārtus guva Ēriks Kārlsons, Konors Devārs, Jevgēņijs Malkins un Bleiks Lizots, bet "Devils" rindās precīzi meta Lūks Hjūzs. Tikmēr "Blue Jackets" vārtsargs Džetu Grīvss atvairīja 21 no 26 metieniem, komandai piedzīvojot trešo zaudējumu pēc kārtas. "Golden Knights" rindās divus vārtus guva Railijs Smits, ar 1+2 izcēlās Marks Stouns, 1+1 sakrāja Džeks Aikels, bet vēl viena ripa Breta Haudena kontā. Kolumbusas kluba rindās ar precīziem metieniem izcēlās Būns Dženers, Kirils Marčēnko un Kents Džonsons.
"Penguins" ar 51 punktu 42 spēlēs Austrumu konferencē ieņem septīto pozīciju, bet "Blue Jackets" ar 43 punktiem 43 mačos ir pēdējā, 16. vietā. Merzļikina komanda nākamo spēli aizvadīs sestdienas vakarā pēc Latvijas laika viesos pret līgas līderi Kolorādo "Avalanche", bet "Penguins" savā laukumā uzņems Kalgari "Flames".