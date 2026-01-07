Ābols palīdz “Flyers” uzvarēt, Merzļikina “Blue Jackets” piekāpjas “Sharks”
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Filadelfijas "Flyers" izcīnīja uzvaru.
"Flyers" savā laukumā ar 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) pārspēja Anaheimas "Ducks", sagādājot viesiem trešo zaudējumu pēc kārtas.
Ābols laukumā pavadīja 11 minūtes un septiņas sekundes, no kurām minūti un 46 sekundes spēlēja mazākumā, izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu, bloķēja vienu metienu, uzvarēja astoņos no desmit iemetieniem un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Divus vārtus uzvarētāju rindās pret savu bijušo komandu guva Trevors Zīgrass, ar +1 izcēlās Ņikita Grebjonkins un Kems Jorks, bet vēl viena ripa Trevisa Sanheima kontā.
"Ducks" sastāvā pa ripai Kateram Goljē un Aleksam Kilornam.
"Flyers" ar 51 punktu 41 spēlē ieņem sesto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Toronto "Maple Leafs" hokejistus.
Merzļikins paliek uz rezervistu soliņa "Blue Jackets" zaudējumā "Sharks" hokejistiem
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien nedevās laukumā NHL spēlē, kurā viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" piedzīvoja zaudējumu.
"Blue Jackets" viesos ar 2:5 (0:1, 1:1, 1:3) piekāpās Sanhosē "Sharks" hokejistiem, piedzīvojot otro zaudējumu pēc kārtas un trešo neveiksmi pēdējos četros mačos.
Uzvarētāju rindās Aleksandrs Venberjs izcēlās ar 1+2, viens precīzs metiens un rezultatīva piespēle Mario Ferraro kontā, bet vēl pa ripai viesu vārtos nogādāja Zeks Ostapčuks, Pavols Regenda un Maklīns Selebrīni.
"Blue Jackets" sastāvā precīzi raidījumi Zeka Verenska un Šona Monahana rēķinā.
Merzļikina komandas biedrs "Blue Jackets" vārtos Džets Grīvzs atvairīja 31 no 34 metieniem jeb 91,2%, divas ripas mājiniekiem metot tukšos vārtos.
Pretējā laukuma pusē Alekss Nedeļkovičs tvēra 34 no 36 ripām jeb 94,4%.
"Blue Jackets" ar 40 punktiem 38 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā ieņem pēdējo, 16.vietu. Nākamo maču Merzļikina pārstāvētā komanda aizvadīs agrā piektdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Vegasas "Golden Knights" hokejistiem.