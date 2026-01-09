"Flyers" pagarinājumā piekāpjas "Maple Leafs".
Hokejs
Šodien 07:56
Ābolam 13 minūtes uz ledus; "Flyers" pagarinājumā piekāpjas "Maple Leafs"
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Filadelfijas "Flyers" cieta zaudējumu.
"Flyers" mājās ar rezultātu 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) pagarinājumā piekāpās Toronto "Maple Leafs".
Ābols laukumā pavadīja 13 minūtes un četras sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, pārtvēra vienu ripu, zaudēja vienu ripu un uzvarēja četros no desmit iemetieniem. Ābola lietderības koeficients bija neitrāls.
"Flyers" ar 52 punktiem 42 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē.