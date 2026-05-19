No šodienas Tukuma līnijā mainās "Vivi" vilcienu kustības grafiks
No šī gada 19. maija Tukuma līnijā mainīsies "Vivi" vilcienu kustības grafiks, jo ir noslēgušies VAS "Latvijas dzelzceļš" elektrificētā tīkla modernizācijas darbi, informē AS "Pasažieru vilciens".
Vilcieni atsāks kustību pēc intervāla grafika un visā maršrutā pasažieru pārvadājumi turpmāk tiks nodrošināti tikai ar vilcieniem. Savukārt no 30. maija stāsies spēkā vasaras grafiks, kurā iekļauti vairāki papildu vilcieni posmā Rīga–Dubulti.
No 19. maija Tukuma līnijā būtiski pieaugs reisu skaits, turklāt posmā Rīga–Dubulti vilcieni rīta un vakara stundās kursēs ik pēc 15 minūtēm.
Līdz ar vasaras grafika ieviešanu 30. maijā, no Rīgas līdz Dubultiem un atpakaļ vilcieni būs pieejami ik pēc 15 minūtēm arī dienas vidū. Vasarā kursēs vēl septiņi papildu reisi darba dienās un 13 papildu reisi brīvdienās.
Vilcienu satiksmei atgriežoties ierastajā režīmā, ceļš no Rīgas uz Sloku, Ķemeriem un Tukumu atkal būs ievērojami ātrāks – līdz pat 30 minūtēm īsāks nekā remontdarbu laikā. Vilcieniem būs pieejami visi sliežu ceļi, tāpēc visās pieturvietās tie aties no ierastajiem ceļiem.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar "Vivi" Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.