Porziņģa "Hawks" sastāva pārmaiņas sāks ar ilggadējā līdera aizmainīšanu
Kristapa Porziņģa pārstāvētā komanda Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) Atlantas "Hawks" uzsākusi sarunas ar pēdējo gadu vadošā spēlētāja Treja Janga pārstāvjiem, lai atrastu basketbolistam jaunu komandu.
27 gadus vecais basketbolists tieši Atlantā pavadījis visu līdzšinējo NBA karjeru. Komandā viņš nokļuva maiņas darījumā 2018. gada drafta naktī. Ar piekto numuru viņu izraudzījās Dalasas "Mavericks", kas tiesības uz spēlētāju aizmainīja uz "Hawks" pret Luku Dončiču (viņu klubs bija izvēlējies ar trešo numuru).
Trejs Jangs kļuva par "Hawks" līderi un basketbolistu, ap kuru veido komandu. 2020./2021. gada sezonā ar viņu klubs aizspēlējās līdz Austrumu konferences finālam, kas arī komandas labākais rezultāts ar Jangu ierindā. Vēlāk divas sezonas pēc kārtas klubs izstājās pēc izslēgšanas spēļu pirmās kārtas, savukārt pēdējās divās sezonās līdz "play-off" nemaz neaizsniedzās.
2025./2026. gada sezona ir pirmspēdējā Janga un "Hawks" 215 miljonu dolāru (183,5 miljoni eiro) vērtajā līgumā. Šajā sezonā basketbolists pelna gandrīz 46 miljonus dolāru (39,2 miljoni eiro), savukārt nākamā sezona ir spēlētāja opcija. Jangs nav slēpis vilšanos par faktu, ka klubs vasarā nepiedāvāja pēdējo gadu līderim jaunu līguma pagarinājumu. Tāpat šo sezonu Jangam ietekmēja gūtais ceļgala savainojums tās ievadā, kas ļāvis laukumā doties tikai desmit spēlēs (19,3 punkti un 8,9 rezultatīvās piespēles).
Viņa prombūtnē sevi no labākās puses pierādījuši uzbrucējs Džeilens Džonsons (vidēji gūst 24 punktus, izcīna 10,2 atlēkušās bumbas un atdod 8,5 rezultatīvās piespēles). Tāpat karjeras sezonu ar vidēji gūtiem 20,7 punktiem aizvada starpsezonas papildinājums no Minesotas "Timberwolves", Nikeils Aleksandrs-Vokers. Abu sniegums licis "Hawks" vadībai pārliecinošāk domāt par jaunas ēras sākumu, kurā Jangam vieta neatrodas. Starp aizsargiem virs desmit punktiem vidēji metuši ar Deisons Danielss (11,7 punkti, 6,4 atlēkušās bumbas un 6,1 rezultatīvā piespēle) un čehs Vits Krejčī (10,6 punkti).
Arī rezultāti liek domāt par jaunu sākumu. Ar Jangu laukumā šosezon izcīnītas tikai divas uzvaras desmit spēlēs, bet bez viņa - 15 uzvaras 27 mačos. Bez viņa arī komanda labāk darbojas aizsardzībā, vidēji ielaižot 117,4 punktus. Savukārt ar viņu laukumā tiek ielaisti 126,7 punkti, kas ir gandrīz desmit punktu starpība. Uzbrukumā produktivitāte diži lielāka nav - ar Jangu ierindā 120,4 punkti spēlē, bet bez viņa 118,4 punkti.
Līdz ar to jau pēdējo nedēļu laikā "Hawks" vadība ar Janga pārstāvjiem uzsākuši pārrunas par maiņas atrašanu. Pagaidām nav minētas nedz komandas, uz kurām viņš gribētu pārcelties, ne potenciālās interesējošās komandas. Pats Jangs, kurš pagājušajā sezonā ar 11,6 rezultatīvajām piespēlēm kļuva par līgas labāko piespēlētāju, savu laiku "Hawks" noslēgs kā kluba vēsturē visvairāk tālmetienus realizējošais spēlētājs un visvairāk piespēles atdevušais.
Neskaidra ir arī Kristapa Porziņģa nākotne Atlantā, kura līgums noslēdzas pēc šīs sezonas. Pēdējo mēnešu laikā Porziņģa vārds iekļauts dažādās baumās par viņa aizmainīšanu. Situāciju nav uzlabojusi arī paša basketbolista veselība. Gadu mijā viņš atgriezās ierindā un naktī uz 6. janvāri kļuva par spēlēm bagātāko latvieti NBA. "Hawks", kuru pirms sezonas ievada minēja kā vienu no Austrumu konferences favorīti, pagaidām gaidas nav realizējusi. Ar 17 uzvarām 38 spēlēs klubs ieņem desmito vietu konferencē.