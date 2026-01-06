Kristaps Porziņģis kļūst par spēlēm bagātāko latvieti NBA
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien guva deviņus punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda piedzīvoja zaudējumu. Porziņģim šis kļuva par 517. maču NBA, kas tādējādi ļāvis apsteigt Andri Biedriņu spēlēm bagātāko latviešu sarakstā līgā.
"Hawks" viesos ar rezultātu 100:118 (26:31, 23:30, 24:25, 27:32) zaudēja Toronto "Raptors" komandai. Porziņģis laukumā pavadītajās 19 minūtēs un 58 sekundēs realizēja vienu no pieciem tālmetieniem, vienu no septiņiem divpunktu metieniem un visus četrus soda metienus. Viņa kontā bija arī viena atlēkusī bumba, viena rezultatīva piespēle, un divas piezīmes.
Līdz ar šo maču Kristaps Porziņģis kļuvis par spēlēm bagātāko latvieti Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA). Porziņģim šis kļuva par 517. karjeras maču, apsteidzot Andri Biedriņu, kurš savas NBA karjeras laikā laukumā devās 516 spēlēs. Tas gan ir par regulārā turnīra spēlēm, jo Porziņģis vēl aizvadījis 28 izslēgšanas spēļu mačus, tātad kopā 544 spēles. Biedriņš 516 spēlēm regulārajā turnīrā klāt lika 14 izslēgšanas mačus jeb 530 kopā, savukārt Dāvis Bertāns nospēlējis 475 regulārā turnīra spēlēs un 45 "play-off" mačos jeb 520 spēlēs.
"Hawks" rindās rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Onjeka Okongvu, bet 16 punktus pievienoja Zakarī Rizašē. "Raptors" komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Brendons Ingrems, bet 18 punktus pievienoja Skotijs Bārnss.
"Hawks" ar 17 uzvarām 38 spēlēs ieņem 10. vietu Austrumu konferencē.