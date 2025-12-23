Ārlietu ministre Baiba Braže.
Politika
Šodien 14:19
Latvijas "melnajā sarakstā" iekļauti 14 Krievijas sportisti
Ārlietu ministre Baiba Braže Latvijai nevēlamu personu sarakstā iekļāvusi 14 Krievijas sportistus, liecina ministres paziņojums vietnē "X".
Braže uzsver, ka agresorvalsts sportisti nav gaidīti Latvijā.
Aizliegums ieceļot Latvijā ir uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61. panta otro daļu, kas paredz - ja ārzemnieks ir Latvijai nevēlama persona ("persona non grata"), par viņa iekļaušanu sarakstā lemj ārlietu ministrs.