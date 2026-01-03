"VEF Rīga" basketbolisti čempionu duelī piekāpjas "Kalev"/"Cramo"
"VEF Rīga" sestdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē izbraukumā ar 88:92 (32:26, 17:19, 21:24, 18:23) piekāpas Anrija Miškas pārstāvētajai Tallinas "Kalev"/"Cramo".
"VEF Rīga" komandā 31 punktu guva un deviņus noteikumu pārkāpumus izprovocēja Zakarijs Porters, 21 punkts bija Kristapam Ķilpam, desmit - Adrianam Andževam, bet deviņus punktus guva, deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja un trīs metienus bloķēja Rihards Aleksandrovs. Šonedēļ sastāvu papildinājušais Toni Ročaks 24 minūtēs guva četrus punktus.
Igaunijas komandā 19 punktus guva, sešas atlēkušās bumbas izcīnīja un septiņas rezultatīvas piespēles atdeva Kregors Hermets, kamēr 18 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Severi Kaukiainenam. Miška guva desmit punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas.
"VEF Rīga" ar izcīnītām 13 uzvarām 17 spēlēs turnīra tabulā atrodas trešajā vietā, kamēr tallinieši ar bilanci 9-5 ierindojas piektajā pozīcijā.
Pirmajā tikšanās reizē šosezon ar 90:85 pārāki savā laukumā bija "VEF Rīga" basketbolisti.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".