Čempenijs ar 11 tālmetieniem labo "Spurs" rekordu
Džulians Čempenijs trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē realizēja 11 tālmetienus, kas ir jauns Sanantonio "Spurs" komandas rekords.
"Spurs" mājās ar rezultātu 134:132 (36:45, 27:28, 30:29, 41:30) pārspēja Ņujorkas "Knicks".
Čempenijs šajā mačā guva 36 punktus, kas viņam ir jauns karjeras rekords. Viņš uzbruka tikai aiz perimetra, izpildot 17 tālmetienus, kā arī realizēja visus trīs soda metienus.
Viktors Vembanjama 11 minūtes pirms pamatlaika beigām kājas savainojuma dēļ neatgriezās laukumā. Ceļgala sastiepumu guvušais basketbolists gan pēdējās minūtēs atgriezās pie rezervistu soliņa.
Vembanjama šajā mačā guva 31 punktu un izcīnīja 13 bumbas zem groziem. Uzvarētājiem rezultatīvi bija arī 26 punktus guvušais De'Ārons Fokss un 19 punktus iemetušais Keldons Džonsons.
Ņujorkiešiem 29 punktus guva Dželens Bransons, 21 punkts bija Mailsam Makbraidam, bet pa 20 guva Karls Entonijs Taunss un Džordans Klārksons.
Abas komandas savās konferencēs ir vicelīderes - "Spurs" Rietumos (24-9) un "Knicks" Austrumos (23-10).
Rietumu konferences un visas līgas līdere Oklahomasitijas "Thunder" mājās ar rezultātu 124:95 (38:30, 35:25, 26:21, 25:19) uzvarēja Portlendas "Trail Blazers".
Pašreizējiem NBA čempioniem Šejs Gildžess-Aleksandrs guva 30 punktus, bet otrais rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Adžajs Mičels. Portlendas komandai 19 punktus guva Sidī Sisoko. "Thunder" šajā sezonā 34 spēlēs svinējusi 29 uzvaras.