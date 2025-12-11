"Thunder" grauj ar 49 punktu pārsvaru, "Spurs" tiek galā ar ambiciozo "Lakers", abām sasniedzot NBA kausa pusfinālu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kausa izcīņas pusfinālā trešdien pārliecinoši iekļuva līgas līdervienība Oklahomasitijas "Thunder", kas savā laukumā sagrāva Fīniksas "Suns" komandu.
Pagājušās sezonas NBA čempioni savā laukumā uzvarēja ar 138:89 (38:23, 36:25, 36:24, 28:17), tiekot pie 16. uzvaras pēc kārtas. "Thunder" gūtajās uzvarās pēc kārtas sasniedza kluba rekordu, bet ar 24 panākumiem sezonas pirmajās 25 spēlēs atkārtoja Goldensteitas "Warriors" līgas rekordu. Uzvarētāju rindās 28 punktus guva Šejs Gildžess-Aleksandrs, bet 24 punktus guva Čets Holmgrens. Pie rezultativitātes punktiem "Thunder" rindās tika visi 13 pieteiktie spēlētāji. "Suns" sastāvā 16 punktus guva Dilons Brukss, bet 15 punkti Džordana Gudvina kontā.
NBA kausa pusfinālā "Thunder" tiksies ar Sanantonio "Spurs", kas trešdien tika pie panākuma viesos pret Losandželosas "Lakers". Mājinieki "Lakers" cīņā par vietu pusfinālā savā laukumā zaudēja ar 119:132 (30:39, 28:31, 29:34, 32:28). Uzvarētāju rindās septiņi spēlētāji gūtajos punktos sasniedza divciparu skaitli, bet rezultatīvākais ar 30 punktiem, 10 atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Stefons Kāsls. Mājiniekus "Lakers" no zaudējuma neglāba Lukas Dončiča 35 gūtie punkti un Lebrona Džeimsa 19 punkti, 15 atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles.
NBA kausa izcīņas spēles līdz finālmačam tiek ieskaitītas arī regulārā čempionāta bilancē. Jau ziņots, ka Austrumu konferencē kausa pusfinālu sasniedza Orlando "Magic" un Ņujorkas "Knicks" vienības. NBA kausa pusfināla spēles notiks sestdien Lasvegasā, kur nākamajā otrdienā norisināsies arī fināls. NBA kauss norisinās trešo reizi, un iepriekšējās divās sezonās to izcīnījušas Losandželosas "Lakers" un Milvoki "Bucks" komandas.