ASV jaunie hokejisti knapi nolauž slovākus; Kanāda saplosa Latvijas nākamos pretiniekus dāņus
Savas trešās uzvaras trīs spēlēs pirmdien pasaules junioru čempionātā izcīnīja ASV un Kanādas U-20 hokeja izlases, bet pirmo zaudējumu piedzīvoja Somijas hokejisti.
Mājinieki amerikāņi A grupā grūtā cīņā ar 6:5 (0:2, 4:2, 2:1) pieveica Slovākiju, savukārt B grupā somi papildlaikā ar 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) piekāpās Čehijai, bet kanādieši ar 9:1 (3:0, 2:1, 4:0) sagrāva Dānijas jaunos hokejistus. ASV izlases rindās spēlē pret slovākiem divus vārtus guva Džeimss Heigenss, pa 1+1 sakrāja Entonijs Spelesijs, Viljams Zellers un Brendans Makmorovs, bet vēl vienu ripu pretinieku vārtos iemeta Raikers Lī.
Slovākijas komandā ar 2+1 izcēlās Tomāšs Hrenko, kurš ar pieciem precīziem metieniem ir turnīra labākais vārtu guvējs, bet vēl pa vieniem vārtiem guva Tobiass Pitka, Adams Beluško un Mihals Svčeks.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā grupas spēlē Zviedrija ar 8:1 (1:1, 4:0, 3:0) sagrāva Vāciju. A apakšgrupā pirmās divas vietas ar deviņiem punktiem trīs mačos ieņem Zviedrijas un ASV izlases, trešā ar trim punktiem ir Slovākija, kurai bez punktiem divos un trīs mačos seko attiecīgi Šveices un Vācijas jaunie hokejisti.
Tikmēr B grupas pirmajā spēlē, kurā čehi papildlaikā pieveica somus, uzvaras vārtus Čehijas izlases rindās pagarinājuma ceturtajā minūtē guva Adams Jiržīčeks. Vēl pirmā perioda otrajā minūtē čehu rindās precīzs bija Matejs Kubjesa, bet somus no zaudējuma pamatlaikā glāba Emīla Heminga precīzais metiens 20 sekundes pirms finālsvilpes.
Kanādiešu panākumā pār dāņiem ar trim gūtiem vārtiem jeb "hat trick" izcēlās nākamā NHL drafta iespējamais pirmais numurs Gevins Makena, pie 2+1 tika Porters Mortoni, 1+2 sakrāja Maikls Misa, pie 1+1 katrs tika Zens Pareks un Keišons Eičesons, bet vēl viens precīzs metiens Breidena Kūtsa rēķinā. Dāņu vienīgos vārtus guva Madss Klivo.
B grupā ar astoņiem punktiem trīs spēlēs pirmajā pozīcijā atrodas kanādieši, kam ar septiņiem punktiem seko Somija, pieci punkti ir Čehijai, viens punkts divos mačos ir Latvijas hokejistiem, bet bez punktiem trīs dueļos ir dāņu hokejisti.
Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā. Pagājušajā gadā par čempioniem otro gadu pēc kārtas kļuva ASV jaunie hokejisti, kuri finālā ar 4:3 papildlaikā pieveica Somijas U-20 izlasi.