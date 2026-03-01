VUGD ar lūgumu vēršas pie autovadītājiem: apstājies, pirms zvani 112
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina autovadītājus, pamanot ceļu satiksmes negadījumu (CSNg), vispirms droši apstāties un novērtēt situāciju, nevis zvanīt uz 112, jau pabraucot garām notikuma vietai.
112 kontaktu centrs nereti saņem zvanus no cilvēkiem, kuri negadījumu redzējuši, taču nav apstājušies un situāciju noskaidrojuši uz vietas. Piemēram, nesen kāds iedzīvotājs par negadījumu ziņoja tikai pēc tam, kad no notikuma vietas bija attālinājies aptuveni 10 kilometrus.
VUGD skaidro, ka šāda rīcība var apgrūtināt operatīvo dienestu darbu. Ja informācija tiek sniegta novēloti vai bez precīzām detaļām, iespējams, nevar nosaukt precīzu negadījuma vietu, kā arī var tikt zaudēts kritiski svarīgs laiks.
Dienests atgādina, ka, pamanot negadījumu, rīcībai jābūt šādai:
-
jāapstājas drošā vietā, jāieslēdz avārijas gaismas, jāuzvelk atstarojošā veste un jānovieto avārijas zīme;
-
jānovērtē situācija – vai ir cietušie, šķidruma noplūde, aizdegšanās risks;
-
ja nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties jāzvana uz 112 no notikuma vietas.
Nepieciešamības gadījumā jāsniedz palīdzība cietušajiem un jāsagaida operatīvie dienesti.
VUGD uzsver – katra minūte ārkārtas situācijā var būt izšķiroša. Novēlota vai neprecīza informācija var maldināt dienestus, piemēram, izsaucot tos uz notikumu, kur palīdzība jau sniegta vai nemaz nav nepieciešama.