Zviedrijas hokejisti turpina uzvaru gājienu pasaules junioru čempionātā, zem skandināvu celaruļļa pakļūst Vācija
Zviedrijas U-20 vīriešu hokeja izlase pirmdien Sentpolā pasaules junioru čempionātā izcīnīja trešo panākumu tikpat aizvadītajās spēlēs. A grupas cīņā Zviedrija ar 8:1 (1:1, 4:0, 3:0) sagrāva Vāciju.
Zviedri izvirzījās vadībā jau otrajā minūtē, kad vairākumu ar precīzu metienu noslēdza Antons Frondels, taču piecas minūtes vēlāk vācieši panāca neizšķirtu, vārtus gūstot Eliasam Pulam.
Otrajā periodā Zviedrijas hokejistiem izdevās pārspēt pretinieku vārtsargu četras reizes un tikt pie droša pārsvara. Vācijas vārtos divas ripu nogādāja Vigo Bjorks, bet pa vienai reizei precīzi bija Džeks Berglunds un Fēlikss Ūrkvists.
Noslēdzošajā trešdaļā Zviedrijas hokejisti turpināja palielināt pārsvaru, vairākumos vārtus gūstot Frondelam un Liamam Dānielsonam, bet pēdējās sekundēs vēl astotos zviedru vārtus guva Lukass Petešons.
Pirmdien vēl A apakšgrupā ASV spēkosies ar Slovākiju, bet B grupā Somija stāsies pretī Čehijai un Kanāda spēlēs ar Dāniju.
A apakšgrupā spēlē Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija, bet latvieši ir B grupā kopā ar Kanādas, Somijas, Dānijas un Čehijas hokejistiem.
Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
Pagājušajā gadā par čempioniem otro gadu pēc kārtas kļuva ASV jaunie hokejisti, kuri finālā ar 4:3 papildlaikā pieveica Somijas U-20 izlasi.