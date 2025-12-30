Bokseris Entonijs Džošua traģiskajā avārijā Nigērijā zaudējis divus tuvus draugus
Pirmdien, 29. decembrī, Nigērijā traģiskā autoavārijā iekļuva bokseris un bijušais smagsvaru čempions, Entonijs Džošua. Noskaidrojies, ka avārijā divi cilvēki gājuši bojā, abiem esot tuviem boksera draugiem.
Jau ziņots, ka, atrodoties atpūtā dzimtajā Nigērijā, avārijā iekļuvis Entonijs Džošua. "Lexus" spēkrats, kurā atradās Džošua ar draugiem un sabiedrotajiem, pēc apdzīšanas manevra (nesavaldīja auto) ietriecies citā spēkratā. Notikuma vietā avarējušais auto izskatījās nopietni sadragāts, bet no pieciem cilvēkiem divi notikuma vietā gāja bojā.
Anthony Joshua in serious car crash in Nigeria.— The Boxing Man (@TheBoxingMan_) December 29, 2025
Reports are saying 2 have died.
Thought are with everyone involved 🙏 pic.twitter.com/RFpFyu4m52
Entonijs Džošua tika sveikā cauri. Viņa stāvoklis esot stabils. Negadījumā gāja bojā divi cilvēki, abiem esot Džošua draugiem un līdzgaitniekiem. Pasludināts, ka avārijā miruši Sina Gami un Latifs Ajodele.
Gami strādāja Džošua komandā vairāk nekā desmit gadus, esot viņa fiziskās sagatavotības treneris. Gami palīdzēja 36 vecajam bokserim sagatavoties tādām nozīmīgām cīņām kā pret Vladimiru Kļičko un arī neseno cīņu pret Džeiku Polu, kurā brits uzvarēja ar nokautu. Strādāšana kopā ar Džošua pavēra Gami durvis darbam ar citu sporta veidu pārstāvjiem, kā, piemēram, NFL komandas Pitsburgas "Steelers" skrējēju Līveonu Belu un NBA kluba Goldensteitas "Warriors" basketbolistu Dreimondu Grīnu.
Ajodele bija Džošua personīgais treneris. Vēl neilgi pirms traģiskās autoavārijas bokseris ievietoja sociālajos tīklos video, kurā viņš ar Ajodeli spēlē galda tenisu. "Abi bijuši kopā ar Džošua, ja ne no viņa karjeras sākuma, tad vismaz no pirmajiem gadiem. Abi bija kopā ar Entoniju visu laiku. Viņš viņus sauca par savējiem. Jā, viņi bija ne tikai darbinieki, bet arī draugi," izteicās boksa eksperts Stīvens Bunss.
A video shows Anthony Joshua playing table tennis with his friend Latz just hours before the fatal car accident. Rest in peace, Latz 🕊️ pic.twitter.com/NRbYqkLob7— Complex (@Complex) December 29, 2025
Līdzjutību izteicis arī Džošua promoteris, Edijs Hērns. Ziņas par abu nāvi viņš nosauca par šokējošām un ārkārtīgi traģiskām. Hērns izteica līdzjutību abu bojā gājušo tuviniekiem. Tāpat publiski izteicās pēdējais Džošua pretinieks Džeiks Pols, kā arī Nigērijas prezidents, Bola Tinubu. "Es aizlūdzos par Džošua un novēlēju viņam ātru izveseļošanos. Viņš man apgalvoja, ka saņem labāko medicīnisko aprūpi. Sazinājos arī ar viņa māti, kas novērtēja manu zvanu."
Life is much more important than boxing. I am praying for the lost lives, AJ and anyone impacted by today’s unfortunate accident.— Jake Paul (@jakepaul) December 29, 2025
Pirms traģiskās avārijas Džošua bija plānojis pēc uzvaras pār Polu jau nākamā gada februārī aizvadīt cīņu Saūda Arābijā, pēc kā varētu uzsākt plānot cīņu pret savu tautieti, Taisonu Fjūriju. Notikumi 29. decembrī var šos plānus mainīt. Bijušais pasaules čempions smagsvaros 36 gadus vecais Džošua karjerā uzvarējis 29 no 33 cīņām, 26 no tām noslēdzot ar nokautu.