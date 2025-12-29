Bokseris Džošua, kurš nesen nokautēja Džeiku Polu, iekļuvis traģiskā autoavārijā
Bijušais smagsvaru pasaules čempions boksā brits Entonijs Džošua pirmdien Nigērijā iekļuva autoavārijā, kurā dzīvību zaudēja divi cilvēki, ziņo Nigērijas mediji.
Tiek vēstīts, ka 36 gadus vecais bokseris, kurš Nigērijā atradās atpūtā pēc cīņas ar Džeku Polu, atradās "Lexus" automašīnā, kas ietriecās citā spēkratā. Tiek teikts, ka tā veikusi apdzīšanas maneveru un nav spējusi savaldīt auto.
Anthony Joshua in serious car crash in Nigeria.— The Boxing Man (@TheBoxingMan_) December 29, 2025
Reports are saying 2 have died.
Thought are with everyone involved 🙏 pic.twitter.com/RFpFyu4m52
Policija apstiprinājusi, ka Džošua ir starp cietušajiem. Tikmēr britu raidsabiedrība BBC, atsaucoties uz saviem avotiem vēsta, ka Džošua nav nopietni cietis. Tomēr no pieciem cietušajiem divi miruši, bet vēl divi guvuši maznozīmīgas traumas.
Bijušais pasaules čempions smagsvaros 36 gadus vecais Džošua karjerā uzvarējis 29 no 33 cīņām, 26 no tām noslēdzot ar nokautu. 28 gadus vecajam Polam ir 12 uzvaras 14 dueļos, septiņas no tām ar nokautu.
36 gadus vecajam Džošua ir Nigērijas saknes un, iespējams, tāpēc tieši tur viņš atpūtās pēc veiksmīgās cīņas pret Polu. Viņa vecāki ir Nigērijas izcelsmes, un arī pats Džošua daudz savas bērnības pavadījis tieši šajā Āfrikas valstī.