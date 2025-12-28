Eiduka "Tour de Ski" pirmajā posmā sprinta izslēgšanas sacensībās nepārvar pirmo kārtu
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka svētdien Itālijā "Tour de Ski" seriāla pirmajā posmā sprinta brīvajā stilā izslēgšanas cīņās nepārvarēja pirmo kārtu.
Savā ceturtdaļfināla slēpojumā Latvijas sportiste distances sākumā bija otrā, taču turpinājumā pozīciju zaudēja un finišu sasniedza ceturtā. Ātrākā šajā ceturtdaļfinālā bija zviedriete Mūa Lundgrēna, kurai Eiduka zaudēja 0,59 sekundes.
No katra ceturtdaļfināla slēpojuma pusfinālā iekļuva pirmās divas slēpotājas un vēl divu labāko rezultātu īpašnieces.
Kvalifikācijā Eiduka ierindojās 12. pozīcijā 90 slēpotāju konkurencē.
Jau ziņots, ka vīriešu sprinta kvalifikācijā Lauris Kaparkalējs un Raimo Vīgants ieņēma attiecīgi 66. un 74. vietu 121 sportista konkurencē, neiekļūstot izslēgšanas cīņās.
"Tour de Ski" turpinājumā pirmdien paredzēts desmit kilometru slēpojums klasiskajā stilā ar atsevišķu startu, bet gada pēdējā dienā būs grupu slēpojums piecu kilometru distancē brīvajā stilā. Jaunajā gadā paredzēts pēdējais posms Toblahā, kur būs starts 20 kilometros iedzīšanā klasiskajā stilā.
Pēc vienas dienas atpūtas Valdifjemmē, Itālijā, notiks pēdējie divi posmi - sprints klasiskajā stilā un desmit kilometru distance, lielāko daļu veicot augšup kalnā.
"Tour de Ski" seriālu tiešraidē translēs kanālā "Eurosport".
Pirms diviem gadiem Eiduka "Tour de Ski" kopvērtējumā sieviešu konkurencē ieņēma augsto astoto vietu. Pērn pirmo reizi karjerā prestižā seriāla finišu sasniedza arī Vīgants.
Janvārī notiks Pasaules kausa posmi Vācijas trasē Oberhofā un Šveices ciemā Gomsā, bet pēc tam labākie distanču slēpotāji no 7. līdz 22. februārim sacentīsies Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs.
Pēc olimpiskajām spēlēm Pasaules kausa sacensības notiks arī Zviedrijas trasē Fālunā, Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā.