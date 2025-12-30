"Kļūdīties var ikviens..." Katrīne Vasiļevska par bijušā līgavaiņa Kristapa Janičenoka incidentu
Gada sākumā par braukšanu krietnā reibumā aizturēts tika bijušais basketbolists Kristaps Janičenoks. Tiesa viņam piesprieda bargu sodu. Emocionāli smagi šo ziņu uztvērusi arī Kristapa bijusī līgava Katrīne Vasiļevska, sakot - notikušais šķitis absurds un sāpīgs.
Tiesa Janičenokam piesprieda viena mēneša cietumsodu un lika atņemt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Tāpat no Kristapa valsts labā tiks piedzīta arī daļēja viņa vadītā automobiļa vērtība – 25 000 eiro apmērā. Šos sodus gan vēl ir iespējams pārsūdzēt. Katrīne Vasiļevska žurnālam "Kas Jauns" saka – kad viņa pēc notikušā Kristapu sastapusi, bijis grūti slēpt līdzjūtību. Viņasprāt, viņš vienmēr bijis prātīgs un saprātīgs cilvēks. Katrīne uzsver, ka Kristaps pats apzinājies savu vainu un nekādā veidā nav mēģinājis attaisnot notikušo, drīzāk atzinis, ka rīkojies muļķīgi un tā bijusi neveiksmīga diena. “Ir skumji redzēt, kā pat gudri un godīgi cilvēki dažkārt pieņem pilnīgi nepareizus lēmumus,” viņa atzīst, piebilstot, ka kļūdīties var ikviens.
Sarunā ar "Kas Jauns" viņa atceras arī abu senās attiecības – iepazinās pusaudžu gados un kopā izauga, piedzīvojot gan pirmos panākumus, gan kopīgu dzīvi ārzemēs, kur Kristaps spēlēja basketbolu. Attiecības izjuka laikā, kad dzīves redzējums par nākotni sāka atšķirties – Katrīne vēlējās ģimenes svinības un kāzas, Kristaps domāja par biznesu un ieguldījumiem. Katrīne atzīst, ka, atskatoties no šodienas skatpunkta, šķiršanās, iespējams, bijusi likumsakarīga, jo katram dzīvē bijis savs ceļš.
“Viņš bija mani bildinājis, gatavojāmies kāzām… Un tad bija moments, ka viņš labi pelnīja, spēlējot basketbolu ārzemēs, es braucu līdzi, vienu gadu dzīvojām Sicīlijā, Romā, Beļģijā… Naudu, ko vajadzētu kāzām, viņš gribēja ieguldīt kādā zemes gabalā, biznesā, lai nauda nāk atpakaļ. Bet es uzvedos kā jauna meitene – nē, tagad mani ir jāprec un jārīko lielas kāzas! Faktiski izšķīros es. Bet visdrīzāk tas bija liktenis. Jo viņam tagad ir sieva Rita – viņš atrada to savu cilvēku, viņš vienalga būtu viņu atradis, un tad mēs vienalga būtu izšķīrušies,” tā par kopdzīvi ar Janičenoku Katrīne stāsta žurnālā "Jauns OK". “Mūsu attiecības ar Kristapu palika lieliskas, mēs priecājamies viens otru redzēt,” saka viņa, piebilstot, ka par to, ko dara viņas meitu tēvs – bijušais hokejists Kaspars Saulietis –, viņai pat neesot informācijas. “Es viņu visur esmu nobloķējusi un neko nezinu, laikam ir kaut kur ārzemēs.”
Katrīnes un Pētera Vasiļevsku medusmēnesis Taizemē
