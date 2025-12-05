Uzmirdzi ar žurnāla "Jauns OK" decembra numuru!
Lai arī gada izskaņa ir pilna ar svētkiem, spozmi un steigu, mēs tevi aicinām iepauzēt un neaizmirst atvēlēt laiku sev – lasīšanai, domāšanai un sajūtām. Jauns OK decembra numurs ir veltīts būtiskajam: ne tikai tam, kā izskatāmies, bet arī tam, kā jūtamies.
Uz decembra numura vāka – Katrīne Vasiļevska. Drosmīga, spilgta un nesamākslota! Šī ir saruna, kurā netiek slēpts nekas – par bērnību, sabiedrības stereotipiem, izvēlēm un darbu, kas prasa pilnu atdevi. Katrīne atgādina: sievietes spēks nav skaļumā, bet gan godīgumā pret sevi. Savukārt tikpat atklātā un sirsnīgā intervijā ārsts Renārs Putniņš dalās ar savu ceļu līdz medicīnai, īpašo pasaules skatījumu un stāstu par līdzsvara meklējumiem starp darba un privāto dzīvi.
Veselības lapās – viss par NAD+ molekulas ietekmi uz organisma šūnu atjaunošanos, enerģiju un novecošanās procesiem. Uzzini, kā šis resurss un šobrīd tik populārā procedūra ietekmē miegu, ādu, smadzeņu darbību un noskaņojumu. Skaistuma sadaļā – praktiski un izsmeļoši padomi, kā mājās izveidot savu relaksējošo SPA rituālu. Ērti, efektīvi un tieši tik grezni, cik esi pelnījusi!
Modes lappusēs – gada nogales stila iedvesma! Uzzini, kādas krāsas vislabāk atbilst Uguns Zirga gada enerģijai un kā saskaņot sarkano, zeltu un oranžo. Šis ir īstais brīdis ļaut sev iemirdzēties – arī, ja tikai ar sarkanu lūpu krāsu, izaicinošām smaržām vai drosmīgu aksesuāru.
Vientulība mūsdienās vairs nav tikai skumjš vārds - tā bieži tiek romantizēta kā estētiska sevis mīlestības forma. Un tomēr aiz šī pašpietiekamā tēla var slēpties arī bīstama robeža: kad izvēlētā neatkarība jau kļūst par izolāciju. Kad vientulība dziedina un kad tā sāk graut? Kā saprast, vai klusums ir miers vai siena, kas pasargā no pasaules, bet attālina no dzīves? Lasi šī mēneša psiholoģijas rakstā!
Svētki nav iedomājami bez gardām un svinīgām vakariņām. Kā svētkos ēst ar baudu, bet bez smaguma sajūtas? Uztura trenere Kristiāna Lasmane aicina lauzt stereotipu, ka svētku laiks vienmēr nozīmē liekos kilogramus. Viņas izstrādātajā ēdienkartē un vienkāršajās receptēs iekļauti gan sabalansēti pamatēdieni, gan deserti, ko varēsi baudīt ar tīru sirdsapziņu.
Ieklausies sevī, atpūties no trokšņa un satiec sevi no jauna ar decembra Jauns OK!