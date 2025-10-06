Pret Latviju iesitušo Rīsu Džeimsu Anglijas izlases sastāvā nomaina potenciālais debitants
Latvijas vīriešu futbola izlases pretinieces Anglijas valstsvienības kandidātu pulku pirms komandas mača Rīgā papildinājis pussargs Niko O'Railijs.
20 gadus vecais Mančestras "City" spēlētājs, kurš var darboties arī kreisā aizsarga pozīcijā, valstsvienības rindās iekļauts pirmo reizi. Līdz šim viņš pārstāvējis visu vecumu Anglijas junioru izlases. Tikmēr no izlases kandidātu loka svītrots labās malas aizsargs Rīss Džeimss, kurš sestdien guva traumu premjerlīgas spēlē. Londonas "Chelsea" kapteinis 2:1 uzvarā pār čempioni "Liverpool" nospēlēja visas 90 minūtes, tomēr pēc spēles viņam konstatēts kājas savainojums un vienības ārsti ieteikuši viņam izlaist izlases spēles.
A squad update from St. George's Park, as Nico O'Reilly is added to our #ThreeLions squad, with Reece James withdrawing through injury.— England (@England) October 6, 2025
Anglijas izlase ar Latvijas valstsvienību Rīgā spēlēs 14. oktobrī, bet pirms tam savā laukumā pārbaudes spēlē 9. oktobrī tiksies ar Velsas izlasi. Jau ziņots, ka Anglijas izlases galvenais treneris Tomass Tuhels pirms komandas mača Rīgā ārpus kandidātu saraksta atstāja Džeku Grīlišu, Filu Foudenu un Džūdu Belingemu. Salīdzinot ar iepriekšējo sasaukumu, izlasē atgriezies Bukajo Saka savainotā Noni Maduekes vietā, Džarels Kvansā ir Tino Livramento vietā, bet Rubens Loftuss-Čīks saglabājis vietu kandidātu sarakstā, neskatoties uz to, ka Adams Vartons ir vesels.
Latvijas Futbola federācija jau paspējusi paziņot, ka visas biļetes uz Latvijas un Anglijas spēli jau ir izpārdotas. Tā gaidāma "Daugavas" stadionā. Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas K grupā ar 15 punktiem piecos mačos līdere ir Anglija, kas, uzvarot Latviju, priekšlaicīgi nodrošinās pirmo vietu grupā un kvalificēsies finālturnīram. Ar astoņiem punktiem otro vietu ieņem Albānija, kam seko Serbija ar septiņiem un Latvija ar četriem. Andora cīnās bez punktiem.
Anglijas futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Dīns Hendersons (Londonas "Crystal Palace"), Džordans Pikfords (Liverpūles "Everton"), Džeimss Trefords (Mančestras "City");
aizsargi - Dans Bērns (Ņūkāslas "United"), Marks Gēhī (Londonas "Crystal Palace"), Ezri Konsa (Birmingemas "Aston Villa"), Mailss Lūiss-Skelijs (Londonas "Arsenal"), Džarels Kvansā (Leverkūzenes "Bayer", Vācija), Džeds Spenss (Totenhemas "Hotspur"), Džons Stounss (Mančestras "City");
pussargi - Eliots Andersons, Morgans Gibss-Vaits (abi - Notingemas "Forest"), Džordans Hendersons ("Brentford"), Rubens Loftuss-Čīks ("AC Milan", Itālija), Deklans Raiss (Londonas "Arsenal"), Morgans Rodžerss (Birmingemas "Aston Villa"), Niko O'Railijs (Mančestras "City");
uzbrucēji - Džerods Bovens (Vesthemas "United"), Ebereči Ezē (Londonas "Crystal Palace"), Entonijs Gordons (Ņūkāslas "United"), Harijs Keins (Minhenes "Bayern", Vācija), Markuss Rešfords ("Barcelona", Spānija), Bukajo Saka (Londonas "Arsenal"), Olijs Votkinss (Birmingemas "Aston Villa").