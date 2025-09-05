Paolo Nikolato par spēli pret Serbiju: "Ja mēs baidītos spēlēt mačus ar šādiem pretiniekiem, mūsu futbolistiem būtu jāmaina darbs"
Sestdien Latvijas vīriešu futbola izlasei 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra kvalifikācijas spēlē ar Serbiju ir jābūt ambīcijām uzvarēt, piektdien pirmsspēles preses konferencē Latvijas izlases galvenā trenera Paolo Nikolato teikto citē Latvijas Futbola federācija (LFF).
Šajā izlašu logā latvieši sestdien Daugavas stadionā Rīgā plkst.16 uzņems Serbiju, bet otrdien izbraukumā tiksies ar Albāniju.
Nikolato uzsver, ka citādu mērķu kā rīt iegūt punktus mačā ar Serbiju nemaz nevar būt. "Ja kāds vispār spēlē, jābūt ambīcijām uzvarēt. Mums tādas ir. Mums jādara viss, lai uzvarētu," uzsver treneris.
Viņš norāda, ka ir jāņem vērā pretinieka stiprās puses, taču vieta turnīra tabulā nav komandas pašmērķis. "Mūsu mērķis ir spēlēt iespējami labāk katrā spēlē, bet gala situācija turnīra tabulā atspoguļo paveiktā sekas," saka treneris.
Viņš sestdien grib "aizvadīt labu spēli", kas Latvijas izlasei būs labs pārbaudījums. Nikolato norādīja, ka šī bija grūta un sarežģīta treniņu nedēļa, jo vairākiem futbolistiem bija mikrosavainojumi. Tomēru piektdien pirmsspēles oficiālajā treniņā visi uzaicinātie spēlētāji darbojās kopējā grupā.
Vērtējot pretiniekus, Latvijas izlases vadītājs viņiem veltīja atzinīgus vārdus. "Viņiem ir daudz labu un pieredzējušu spēlētāju. Talanta ziņā, manuprāt, Serbija ir viena no labākajām komandām Eiropā," uzsver Nikolato, piebilstot, ka dažreiz ar talantu vien nepietiek. "Mūsu uzdevums ir dot viņiem pretsparu. Ja mēs baidītos spēlēt mačus ar šādiem pretiniekiem, mūsu futbolistiem būtu jāmaina darbs," saka treneris.
Šoreiz izlases rīcībā nav komandas kapteiņa Kristera Tobera, kuram ir veselības problēmas, kā arī jau ilgstoši savainotā Roberta Uldriķa.
Kvalifikācijas K grupā Anglijai ir deviņi punkti trīs mačos, Albānija četrās cīņās ir sakrājusi piecus punktus, Serbijai un Latvijai ir pa četriem punktiem attiecīgi divās un trīs spēlēs, bet Andora četros dueļos nav tikusi pie punktiem. Pirmajās divās kvalifikācijas turnīra spēlēs Latvija viesos ar 1:0 pārspēja Andoru un ar 0:3 zaudēja Anglijai. Albānija martā izbraukumā ar 0:2 zaudēja Anglijai un mājās ar 3:0 pieveica Andoru, bet savā laukumā spēlēja 0:0 ar Serbiju.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. Šajā finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Alvis Jaunzems (Gdaņskas "Lechia", Polija), Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS);
uzbrucēji - Jānis Ikaunieks (RFS), Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Bruno Melnis ("Liepāja"), Dario Šits ("Parma", Itālija).