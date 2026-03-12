Cik ASV izmaksā karot pret Irānu? Prognozes
Pentagons vēl nav publicējis oficiālu aprēķinu, cik ASV izmaksā karot pret Irānu. Neskatoties uz to, ASV mediji sākuši publicēt prognozes un aptuvenos aprēķinus par to, cik daudz ASV militārā kampaņa pret Irānu līdz šim ir izmaksājusi valstij. Aplēses ir atšķirīgas.
Pat pirms uzbrukumu sākuma karaspēka, kuģu un lidmašīnu transportēšana uz šo reģionu, visticamāk, izmaksāja aptuveni 630 miljonus dolāru, 28. februārī laikrakstam "The Wall Street Journal" pastāstīja Elēna Makaskere (Elaine McCusker), Amerikas Uzņēmējdarbības institūta (American Enterprise Institute) domnīcas vecākā pētniece un bijusī Pentagona budžeta amatpersona, vēsta "Forbes".
Kā skaidro "The New York Times", Pentagona amatpersonas paziņoja Kongresam, ka pirmās nedēļas laikā, karojot pret Irānu, ASV iztērēja 6 miljardus ASV dolāru.
Bet saskaņā ar laikraksta "The Washington Post" ziņojumu, ASV pirmajās divās dienās pēc militāro uzbrukumu sākšanas Irānā ieročiem iztērēja aptuveni 5,6 miljardus dolāru. Summa nenorāda uz to, cik ASV izmaksāja karaspēka, gaisa un jūras spēku izvietošana reģionā.
Savukārt "Politico" ziņo, ka likumdevēji neoficiāli dzirdējuši, ka konflikts izmaksā pat 2 miljardus dolāru dienā, vēsta "Forbes".
Saskaņā ar Vašingtonas apgabalā bāzētās domnīcas analīzi, kas balstās uz Pentagona sniegto informāciju par uzbrukumiem un operācijā iesaistītajiem resursiem, karš Irānā ASV izmaksā 891,4 miljonus dolāru dienā, norāda "CNN".
Ziņojumi liecina, ka daļa no aprīkojuma, ko ASV izmanto, ir ārkārtīgi dārga. Piemēram, ASV militārie spēki uzbrukumiem izmantojuši "Tomahawk" raķetes. Viena šāda raķete, pēc "Times" aprēķiniem, maksā 2 miljonus dolāru, bet CSIS aprēķini liecina, ka viena izmaksā 3,6 miljonus dolāru, vēsta "Forbes".
Stratēģisko un starptautisko pētījumu centrs (CSIS) prognozē, ka izmaksas samazināsies, jo ASV pāriet uz "lētākiem munīcijas veidiem" un samazinās uz Irānu palaisto bezpilota lidaparātu un raķešu skaitu. Tomēr turpmākās izmaksas galvenokārt būs atkarīgas no operāciju intensitātes un Irānas pretpasākumu efektivitātes, CSIS piebilst savā ziņojumā, vēsta "CNN".
Saskaņā ar CSIS analīzi visvairāk līdzekļu tiks patērēts uz gaisa, jūras un sauszemes operācijām. Gaisa operācijas, kā paredzams, izmaksā 30 miljonus dolāru dienā, bet jūras operācijas – apmēram 15 miljonus dolāru dienā. Savukārt sauszemes operācijas izmaksā 1,6 miljonus dolāru dienā.
Kā jau ziņots, nav skaidrs, kad beigsies šī militārā operācija. Pats ASV prezidents Donalds Tramps norādīja, ka karš ar Irānu var turpināties ilgi vai tikt izbeigts dažu dienu laikā. Otrdien ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets norādīja, ka ASV uzbrukumi Irānai sasniegs jaunu intensitāti, un karš turpināsies tik ilgi, cik būs lēmis Donalds Tramps.
Irāna solījusi bloķēt visu naftas eksportu Persijas līcī, kamēr ilgs karš, savukārt Tramps draudējis ar "nāvi, uguni un niknumu", ja Teherāna traucēs naftas eksportam.