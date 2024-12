Savainojumu jūra Latvijas sportā, baisi negadījumi un pavērsiens Kreipāna sāgā

Gada nogale Latvijas sportistiem bijusi ļoti viļņveidīga – no florbola izlases nebijušiem panākumiem un šorttrekista Roberta Krūzberga medaļām līdz savainojumu jūrai, kas nepasaudzēja ne mūsu basketbola spīdekli Artūru Žagaru, tne alantīgo kalnu slēpotāju Dženiferu Ģērmani, ne mūsu skeletona cerību Kristu Andžāni, ne biatlonisti Anniju Keitu Sabuli, tāpat arī Patrīcija Eiduka vēl tikai atgūstas no pārslodzes, kas neļāva jauno sezonu iesākt sacensīibu apritē. Baisu kritienu varējām vērot Čempionu līgas sacensībās treka riteņbraukšanā, bet mūsu Uvis Balinskis par mata tiesu izspruka no sāncenša baisas savainošanas – bail pat domāt, kas varēja notikt… Jaunumi Mihaēla Šūmahera ģimenes šantažēšanas lietā, bet Anatolijs Kreipāns pēc neglītās šķiršanās no Latvijas Televīzijas jau ticis pie jauna darba. Bet skaļākais droši vien fakts – nākamruden Rīgā būs Anglijas futbola izlase ar tūkstoši viņu atbalstītāju – jau nevaram sagaidīt futbola svētkus, kādus Latvija, iespējams, vēl nekad nav pieredzējusi.