Saeimas eksdeputāte Glorija Grevcova par Krievijas kara noziegumu attaisnošanu un nacionālā naida izraisīšanu saņem probācijas uzraudzību
Bijušajai Saeimas deputātei Glorijai Grevcovai ("Apvienība jaunlatvieši") par Krievijas kara noziegumu attaisnošanu un nacionālā naida izraisīšanu tiesa piespriedusi probācijas uzraudzību, piektdien vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma". Jūnijā tiesa apstiprināja starp prokuroru Salvi Skaisto un Grevcovu noslēgto vienošanos par piespriesto sodu - probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem.
"Panorāma" arī vēstīja, ka pagājušā gada novembrī Grevcovu sauca pie kriminālatbildības par neslavas celšanu Saeimas deputātam, kādreizējam partijas biedram no "Stabilitātei!" Amilam Saļimovam. Viņa savā "TikTok" kontā noliegusi, ka pati būtu sagrozījusi informāciju par sevi Centrālajai vēlēšanu komisijai, bet gan norādīja, ka viņu "iegāza" Saļimovs.
Tomēr, saņemot lēmumu par saukšanu pie atbildības, Grevcova atzina vainu, nožēloja teikto un piekrita šo kriminālprocesu pabeigt ar prokurora priekšrakstu par sodu - 140 stundām sabiedriskajos darbos.
LETA jau vēstīja, ka saskaņā ar apsūdzību lietā par kara noziegumu attaisnošanu Grevcova dažādās sociālo mediju platformās ievietoja informāciju, kuras saturs tika apzināti un mērķtiecīgi veidots un vērsts uz Krievijas īstenoto kara noziegumu un noziegumu pret cilvēci un mieru Ukrainā publisku attaisnošanu un noliegšanu. Grevcovas paustie izteikumi kļuva pieejami lielam skaitam cilvēku, tai skaitā interneta lietotājiem ar neierobežotu tālāku tiražēšanas iespēju.
Grevcova ilgstoši veidoja un izplatīja iepriekš minēto saturu laikā, kad šāda veida izteikumiem bija sevišķi sensitīvs politisks konteksts un tam tika pievērsta plaša sabiedrības uzmanība.
Grevcovas veidotajā saturā tika konstatēti provocējoši izteikumi par karadarbību Ukrainā, paužot negatīvu attieksmi pret Ukrainu un ukraiņiem, kā arī tiešs atbalsts un attaisnojums Krievijas īstenotajai karadarbībai Ukrainā.
Rīgas pilsētas tiesa Vidzemes priekšpilsētā 2023. gada 17. janvārī skatīja Krimināllietu, kurā par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) ...
Grevcova savu vainu noziedzīgajos nodarījumos neatzīst.
Izmeklēšanu pirms lietas nodošanas prokuratūrā veica Valsts drošības dienests (VDD). Kriminālprocesu pret Grevcovu VDD sāka saistībā ar videokoplietošanas platformā "TikTok" toreizējās deputātes publicētu videouzrunu, kurā Grevcova apšaubīja Latvijas Okupācijas muzejā izvietotās un gida paustās informācijas atbilstību patiesībai.
Grevcovas publicētajos videomateriālos VDD konstatēja Krievijas īstenoto kara noziegumu Ukrainā attaisnošanu.
Grevcovas "TikTok" kontā tika ievietots un vēlāk izdzēsts video vēstījums krievu valodā, kurā politiķe klāstīja, ka atnākusi uz "tā saucamo Okupācijas muzeju". Grevcova video apgalvoja, ka muzejā "nesakrīt fakti" un ka gids stāstot "paralēlo, izdomāto vēsturi".
"Kas tas par muzeju un tieši kāpēc, kādu mērķu labad tas ir radīts? (..) Apskatījām visus eksponātus, un sapratām - re, kā mūs muļķo, kā mūs muļķo," video pauda Grevcova, kura muzejā redzēto dēvēja par "īstu propagandu".
Tāpat Grevcova kādā no saviem video "TikTok" apgalvoja, ka Ukrainā notiek pilsoņu karš, pilsoņu karš pēc visām normām un kanoniem, kad ukraiņu tauta cīnās pret Ukrainas armiju.
"Tas ir viss, ko es zinu. Tā, ka nevajag te spekulēt un stāstīt man, ka Krievija kādam uzbrūk. Es zinu, kas notiek, es redzu, kā ukraiņi cīnās pret savējiem, bet pēc visām normām tas ir pilsoņu karš," tika spriedelējusi Grevcova.
Šis video bija publicēts pirms Grevcovas 2023.gada 22.janvārī publicētās video uzrunas par Latvijas Okupācijas muzeja apmeklējumu.
Tāpat vēstīts, ka iepriekš Augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā, kurā Grevcova, toreiz vēl 14.Saeimas deputāte, bija apsūdzēta par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajā vēlēšanu komisijā. Līdz ar to stājās spēkā Rīgas pilsētas tiesas spriedums, ar kuru Grevcova tika atzīta par vainīgu un sodīta ar sabiedrisko darbu 160 stundu apmērā, un tādējādi viņa zaudēja arī vietu Saeimā.