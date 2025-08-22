Mūzika, uguņi, jandalēšanās! Tallinas ielas kvartālā plosās "Ezīšfests". FOTO

Jestrais "Ezīšfests" Tallinas ielas kvartālā; 22.08.2025.
Rīgā, Tallinas ielas kvartālā piektdien notika ikgadējais "Ezīšfests", kurā uz skatuvēm kāpa Gacho, Fiņķis, grupa "Pienvedēja piedzīvojumi", dziedātāji Žoržs Siksna un Olga Rajecka kopā ar "Mother of Pearl", Detlefs, Čipsis un Dullais, grupas "Carnival Youth", "Brīvrunu projekts", "Idille", "Prospekti" un daudzi citi.
Apmeklētāji varēja piedalīties radošās darbnīcās un aktivitātēs, piemēram, kroņu gatavošanā, seju apgleznošanā bērniem, notiks Dabas muzeja meistarklases, kā arī bija iespēja izmēģināt roku dīdžejošanā vai salsas deju soļos. Starp koncertiem notika basketbola "freestyle" šovs, tetovēšanas iespējas, ātrēšanas sacensības.
Īpaši šim gadam organizatori sagatavojuši jaunu pieeju ierastajai "Silent Disco" tradīcijai - austiņās varēja dzirdēt ne tikai dīdžeju setus, bet arī dzīvos koncertus.
Festivāla teritorija būs atvērta līdz plkst.6 rītā. Organizatori bija norādījuši, ka līdz plkst.23 pasākums būšot piemērots arī ģimenēm ar bērniem, un līdz 10 gadu vecumam vecāku pavadībā ieeja būs bez maksas. Pēc tam teritorijā drīkstēs atrasties tikai pilngadīgie vai jaunieši vecāku pavadībā.