Internetā izceļas kvēls strīds starp bijušo veselības ministri Ilzi Viņķeli un NMPD vadītāju Lieni Cipuli. Ir aizvainoti dienesta darbinieki, viņa apgalvo
Tiesas spriedums “Gribu palīdzēt bēgļiem” aktīvistes Ievas Raubiško krimināllietā, kuru apsūdzēja par tīšu nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai, izraisīja manāmu viedokļu vētru. Tiešsaistē par šo sastrīdējās arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) vadītāja Liene Cipule un bijusī veselības ministre Ilze Viņķele.
Latgales rajona tiesa Rēzeknē trešdien piesprieda 200 stundu sabiedrisko darbu organizācijas "Gribu palīdzēt bēgļiem" darbiniecei Ievai Raubiško krimināllietā par tīšu nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai.
Spriedums vēl nav stājies spēkā un to varēs pārsūdzēt, ko Raubiško apņēmusies arī darīt. Šāds sods sadusmoja daudzus, kuriem šķiet, ka hibrīdkara apstākļos, kad situācija uz robežas jau tā tiek mākslīgi saspīlēta, šādi sodīt par darbībām, kuras veica Raubiško esot nepieņemams pielaidīgums.
Neapmierinātību portālā “X” pauda arī NMPD vadītāja: “Šodienas tiesas spriedumam ir spēcīgs precedenta statuss. Laikā, kad uz robežas ar agresorvalsti organizētās noziedzības tīkla piesegā plūstošo “bēgļu” dēļ turpinās ārkārtas situācija, Polija atjauno robežkontroli, Lietuva stiprina spēkus, LV var kļūt par centrālajiem vārtiem “bēgļiem”.”
To komentēt izvēlējās bijusī veselības ministre Ilze Viņķele: “Nav ok. First responder dienesta vadība publiski pozicionējas ideoloģiskā precedentā, kas rada jautājumu, vai glābjot dzīvības nedarîs to pašu. Degs māja, kāds slīks, mirs uz ielas (vai robežas) - dienests vaicās pēc statusa? Kas nākamais? Pārbaudīs valodas zināšanas līmeni?”
Šāds eksministres solis netika nepamanīts – Cipuli un NMPD metās aizstāvēt vairāki citi lietotāji. Tikmēr Viņķele norādīja, ka nevienā brīdī nav veltījusi pārmetumus dienestam, bet gan tā vadītājai:
Es dalīšos vēlreiz, jo apzīmējums"First responder dienests",kas,šķiet,bija domāts kā aizvainojums man personīgi,ir aizvainojis @NMPdienests jeb EMS (Emergency Medical Service) darbiniekus,sevišķi tāpēc,ka runātāja ir ex veselības ministre. Man būtu jāfiltrē,ko runāju,viņa teica. https://t.co/ySVK5sR83Y— Liene Cipule (@LieneCipule) August 21, 2025
Organizācijā "Gribu palīdzēt bēgļiem" aģentūru LETA iepriekš informēja, ka 2023.gada janvārī Raubiško, saņemot atkārtotu lūgumu pēc palīdzības no vairākiem Sīrijas izcelsmes cilvēkiem, kas ilgstoši atradās pie Latvijas-Baltkrievijas robežas, vērsās Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT). Minētie cilvēki bija vairākkārt šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu ar mērķi lūgt patvērumu un tikuši novirzīti atpakaļ uz Baltkrievijas teritoriju.
Pēc tam, kad ECT bija lēmusi par pagaidu pasākumu ieviešanu attiecībā uz minētajiem patvēruma meklētājiem - viņu neizraidīšanu no Latvijas teritorijas un nodrošināšanu ar pārtiku, ūdeni, apģērbu, medicīnisko palīdzību un pagaidu mājokli, Raubiško kopā ar "Gribu palīdzēt bēgļiem" biedru Egilu Grasmani devās uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, lai pārliecinātos, ka tiesas lēmums tiks izpildīts un Sīrijas pilsoņi saņems nepieciešamo humāno palīdzību.
Par šīm darbībām tika ierosināts kriminālprocess, un Raubiško vēlāk tika apsūdzēta par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai.
Raubiško norāda, ka viņa rīkojusies, lai glābtu dzīvības, un ka palīdzība patvēruma meklētājiem nav noziegums. Sastopot minētos cilvēkus, Raubiško un Grasmanis esot sazinājušies ar Valsts robežsardzi un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai novērstu draudus cilvēku veselībai un informētu atbildīgās iestādes par viņu atrašanos Latvijas teritorijā.
Savukārt prokuratūras skatījumā, Raubiško ECT iesniegusi apzināti nepatiesu informāciju par Sīrijas pilsoņu grupu, kas nelegāli ieradusies Latvijā.
Kā norādījusi apsūdzība, 2023. gada 11. janvārī sarakstē ar Sīrijas pilsoni Raubiško devusi norādījumus Sīrijas pilsoņu grupai nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu, lai varētu paziņot, ka viņi atrodas Latvijas jurisdikcijā, un šādi radītu pamatu ECT pagaidu noregulējuma saņemšanai.
Izpildot Raubiško dotos norādījumus, sīriete un četri viņas tautieši, pret kuriem kriminālprocess izdalīts citā lietvedībā, 11. janvārī tīši nelikumīgi šķērsojuši robežu Robežnieku pagastā, norādījusi apsūdzība.
Pēc fotogrāfiju uzņemšanas Latvijā un to nosūtīšanas Raubiško, sīrieši atbilstoši Raubiško dotajiem norādījumiem, atgriezušies Baltkrievijas teritorijā gaidīt ECT nolēmumu par pagaidu aizsardzības pasākumu noteikšanu.
Prokuratūras vērtējumā, 2023. gada 11. janvārī Raubiško iesniedza ECT apzināti nepatiesu informāciju par Sīrijas pilsoņu grupas atrašanos Latvijas jurisdikcijā, apzinoties, ka informācijas iesniegšanas brīdī šīs personas jau ir atstājušas Latviju un atrodas Baltkrievijas teritorijā.