“Nedaru to naudas dēļ...” Rihards Snikus komentē negācijas par augstajām paraolimpiešu prēmijām

Par diskusijām sociālajos tīklos portālam Jauns.lv izsakās arī pats Rihards: “Es daru savu darbu un esmu pateicīgs, ka valsts manus un manas komandas sasniegumus ir novērtējusi. Bez naudas balvām un šāda atbalsta, visticamāk, turpināt, augstākajā līmenī, nemaz nebūtu iespējams. Šoreiz naudas balva ir ievērojami liela, bet tāda nav garantēta mūžīgi. Gadu gaitā paralimpiešiem tās bijušas dažādas – gan puse no olimpiešu balvām, gan mazākas, jo budžets nav ļāvis piešķirt lielākas. Nekas nav garantēts. Es priecājos par šo un novērtēju. Taču es ar jāšanas sportu nenodarbojos dēļ naudas balvām – tā ir mana dzīve. Es zinu, ka dzīve man ir kaut ko atņēmusi, bet vienlaicīgi iedevusi pretim kaut ko ārkārtīgi īpašu. Tas kas man neļauj apstāties ir visi tie cilvēki, kas Latvijā un ārpus tās, jūt līdzi un atbalsta, saka, ka mani sasniegumi iedvesmo arī viņus. Tik tikko bija tas gods piedalīties Sporta muzejā svinīgā pasākumā ar Latvijas sporta zvaigznēm – sportistiem veterāniem. Viens no šiem cilvēkiem gados teica šādus vārdus – sportists ar augstiem sasniegumiem, olimpietis vai paralimpietis, dod kaut ko sabiedrībai. Emocijas, saliedētību un lepnumu par savu tautu. Es domāju, ka sasniegumiem, par kuriem sportisti saņem šīs balvas ir daudz plašāka ietekme – tā nav tikai vieta reitingā. Kaut kādā veidā tas sniedzas pat tik tālu, ka bērni ar invaliditāti apņemas sākt sportot, veseli cilvēki aizdomājas par to, ko var paveikt dzīvē. Katrs olimpietis vai paralimpietis ir devis pozitīvu impulsu kāda cilvēka dzīvē.”