“Es naktī pamostos, kad man bijis sekss bez manas piekrišanas. Un tomēr es paliku..." olimpiskā medaļniece runā par toksiskām attiecībām

“Es neturpināšu, jo, manuprāt, ir bijis gana, es tikai gribēju pateikt, ja jūs identificējat, kādu no šīm pazīmēm savā dzīvē, lūdzu, bēdziet prom. Jūs nekad nebūsiet laimīgi, un tās jums nodara lielu ļaunumu. Mēģiniet iet uz terapiju, jo aiziet no attiecībām ar narcisu ir ļoti sarežģīti, jo viņi samazina jūsu pašvērtējumu līdz -20, bet ar palīdzību no cilvēkiem, kas ir jums blakus un kas jūs mīl, jūs varat izkļūt un sākt no nulles, un dzīvot īstu, labu un skaistu mīlestību,” secinājusi Peleteiro.