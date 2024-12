Ar mīļoto meiteni saderinājies basketbolists Francis Gustavs Lācis

Par saderināšanos sociālajā tīklā “Facebook” paziņojusi basketbolista mīļotā meitene Beāte Kampare, kas ir arī basketbola kluba “Rīgas Zeļļi” mārketinga speciāliste. Viņa izvietojusi vairākas fotogrāfijas kopā ar Franci, rakstot: "i have something shiny on my finger" (man pirkstā ir kaut kas mirdzošs).