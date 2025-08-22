Aizdomās turētais pedofils strādājis par informātikas skolotāju Zemgalē: atklāta jaunākā informācija par šokējoša apmēra dzimumnoziegumiem pret 180 bērniem
Ārēji kārtīgs ģimenes cilvēks, tēvs un skolotājs, taču realitātē nezvērs, kuru tur aizdomās par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību, kur jaunākajam upurim bija nieka pieci gadi. Valsts policija ir nosūtījusi prokuratūrai krimināllietu pret kādu skolotāju par dzimumnoziegumiem pret 180 bērniem, kas pamatā pastrādāti tiešsaistē, nevis izglītības iestādē. Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija, skolotājs strādājis Zemgales novada izglītības iestādēs, galvenokārt, pildot datorspeciālista pienākumus.
Janvārī policija aizturēja kādu skolotāju, kuru tur aizdomās par tiešsaistē pastrādātiem dzimumnoziegumiem, un viņa upuru skaits ir vismaz 185 bērni, vēsta Latvijas Televīzija.
Savukārt Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija, skolotājs strādājis Zemgales novada izglītības iestādēs, galvenokārt, pildot datorspeciālista pienākumus. Vienas izglītības iestādes vadītāja viņu raksturoja kā atbildīgu, atsaucīgu, labestīgu un pieklājīgu cilvēku. Viņa uzsvēra, ka pedagogiem ir jāmudina vecākus ļoti rūpīgi un ik dienu interesēties par savu bērnu gaitām virtuālajā pasaulē, lai pasargātu viņus no šādiem seksuālas izmantošanas gadījumiem.
Kā informēja Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas priekšnieks Jānis Markuns, varmāka daudzu gadu garumā tiešsaistē pavedinājis un licis kameras priekšā izģērbties bērniem gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Upuriem nezinot, varmāka viņus filmējis, izgatavojot pornogrāfiska rakstura materiālus.
Policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldē bija nonākusi informācija par 1988.gadā dzimušu vīrieti, kurš, iespējams, veic pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, kuros attēlota bērnu seksuāla izmantošana.
Likumsargi personu aizturēja un veica vairākas kratīšanas, kuru laikā izņēma datu nesējus ar materiāliem, kuros fiksēta bērnu seksuāla izmantošana. Izpētot šos materiālus, "atklāti vēl biedējošāki fakti", vēsta policija. Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka vīrietis laikā no 2016. līdz 2024.gadam sistemātiski veica dzimumnoziegumus pret bērniem tiešsaistē.
Likumsargi atklāja, ka varmāka bija aktīvi pavedinājis bērnus internetā un slepeni ierakstījis video sarunas, kuru laikā bērni tika pierunāti atkailināties. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis 2016. un 2017.gadā personīgi uzmeklēja mazgadīgas meitenes klātienē, veidojot ar viņām draudzīgas attiecības. Pavadot laiku kopā, viņš izmantojis meitenes pornogrāfisku materiālu izgatavošanai, slepus filmējot meiteņu atkailinātās intīmās ķermeņa daļas. Daļa cietušo meiteņu bija uzrunātas uz ielas, citas - tiešsaistes saziņas platformās.
Kopumā izmeklēšanas gaitā konstatēti 266 šādi video faili, kas izgatavoti tiešā vai netiešā kontaktā ar upuriem.
Izmantojot iegūto uzticību, 2016.gadā vīrietis veica seksuālu vardarbību pret mazgadīgu meiteni, kura bija atstāta viņam pieskatīšanai.
Cietušo meiteņu vecums ir no pieciem līdz 12 gadiem. Latvijā no varmākas cietuši aptuveni 60 bērni, ārvalstīs aptuveni 125, tomēr konkrētas valstis policija neatklāj.
Vīrietim ir pedagoģiskā izglītība, un līdz pat aizturēšanas brīdim viņš strādāja izglītības iestādē kā skolotājs, informē policija. Ar savu personību un komunikācijas prasmēm aizdomās turētais spējis sadraudzēties ar bērniem un iegūt viņu uzticību, lai bērni justos droši viņa klātbūtnē. Vīrietis sabiedrībā esot raksturots kā iedvesmojošs un izpalīdzīgs, un ārēji nekas neesot liecinājis par vīrieša pretdabiskajām tieksmēm.
Vīrietis aizturēšanas brīdī bija precējies un viņam pašam ir vairāki bērni. Markuns neatklāja, kādus priekšmetus skolotājs pasniedza un kurā reģionā viņš strādāja, jo daļa cietušo meiteņu esot no viņa dzīvesvietas apkārtnes, taču neviena no cietušajām nav viņa skolniece.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka varmāka tā dēvētajā tumšajā tīmeklī (darknet) izrādījis interesi iegūt praktiskus padomus par bērnu seksuālu izmantošanu, kas liecina par varmākas mērķtiecīgām darbībām, lai izveidotu saikni ar bērniem to seksuālai izmantošanai, atzīmē policija. Varmākam mājās bijis izveidots kabinets, kurā viņš stundām ilgi pavadījis laiku, uzrunājot bērnus tiešsaistes tērzēšanas platformās seksuālas izmantošanas nolūkā. Citiem vīrietis stāstījis, ka viņš no kabineta attālināti strādā.
Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde ir apzinājusi cietušās personas Latvijā, lai tās cita starpā varētu pieteikt kompensācijas. Ņemot vērā, ka varmākas rīcībā tika konstatēti vairāk nekā 200 saglabāti video, kuros pavedināti bērni arī ārvalstīs, par šo gadījumu Valsts policija ziņoja "Eiropolam", lūdzot atbalstu cietušo identificēšanai.
Varmākas rīcībā konstatētas vēl vismaz 5885 datnes, kas satur gan bērnu seksuālās izmantošanas materiālus, gan cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem.
Policijā nav gūts apstiprinājums, ka, izplatot materiālus, vīrietis pats guvis kādus materiālus labumus vai peļņu. Tāpat izmeklēšanā nav iegūta informācija, ka viņam bijuši līdzdalībnieki.
Tiesa kā drošības līdzekli vīrietim ir piemērojusi apcietinājumu. Persona tika aizturēta šogad janvārī. Policija piebilst, ka tai nebija iemesla prasīt mediķiem vērtēt vīrieša mentālo stāvokli.
Kriminālprocess ir nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pēc Krimināllikuma pantiem par seksuālu vardarbību, par pavešanu netiklībā, iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā, pamudināšanu un iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā, kā arī par aizliegta pornogrāfiska rakstura materiālu apriti.
Markuns uzsvēra, ka neviens no cietušajiem bērniem nebija saviem vecākiem atklājis, ka internetā vīrietis viņus uzrunājis. "Visi vecāki bija šokā par to, kas noticis ar viņu bērniem. Neviena persona, ne vecāki nebija vērsusies policijā ar iesniegumiem," uzsvēra policijas pārstāvis un piebilda, ka arī sievai un ģimenes locekļiem vīrieša noziedzīgās darbības bija liels pārsteigums.
Ievērojamais cietušo skaits šajā vienā lietā atspoguļo aizvien pieaugošo problēmu bērnu drošībai internetā, kā arī to, cik brīvi bērni iesaistās sarunās ar svešiniekiem un neapzināti pakļauj sevi seksuālas izmantošanas riskiem, atzīmē policija. Dzimumnoziegumi pret bērniem nopietni apdraud viņu fizisko, garīgo un seksuālo attīstību, uzsver policijā.
"Šokējošākais ir tas, ka, jā, viņš arī izlikās par nepilngadīgo, bet bieži vien tas nebija vajadzīgs, jo bērni vienkārši piekrita tam. Tāpēc ir būtisks jautājums strādāt ar bērniem un informēt par bīstamību internetā," norādīja Markuns un piebilda, ka pavedināšanā nekādus materiālus labumus viņš bērniem nav piedāvājis.
Par notikušo policija informēja arī skolas vadību. Vīrietis pirms tam strādājis citā izglītības iestādē, tāpēc policija arī sazinājās ar šo iestādi, lai noskaidrotu, vai nav cietušo.
Statistika par Latvijas vēsturē aizturētajiem lielākajiem bērnu seksuālas izmantošanas gadījumiem netiek apkopota, taču cietušo ziņā šī viennozīmīgi ir viena no lielākajām lietām vēsturē, žurnālistus informēja Markuns.
Bargākais sods, kas vīrietim draud, ir mūža ieslodzījums. Patlaban viņš ir atteicies sniegt liecības.