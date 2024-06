Porziņģim varena atgriešanās laukumā. Bostonas "Celtics" finālsēriju sāk ar pārliecinošu uzvaru

Porziņģis mačā iesaistījās no rezervistu soliņa un kopā spēlēja 20 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no deviņiem divu punktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un divus soda metienus. Viņa kontā arī sešas bumbas zem groziem, trīs bloķēti metieni, viena kļūda un viena piezīme, iekrājot +/- rādītāju +13.