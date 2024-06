"Celtics" leģendas un līderis Teitums augstu vērtē Porziņģa ietekmi uz kluba spēku

Ar Porziņģa būšanu laukumā Bostonas "Celtics" palielinās iespējas dažādot uzbrukumu. Gadījumā, ja latvietis pēc bloka pielikšanas nonāk situācijā pret mazāku pretspēlētāju, viņš to mēģina izmantot savā labā. To, kā Porziņģis gūst grozus pēc šādām situācijām (augumā īsāku pretspēlētāju), šīs sezonas laikā redzēts pietiekami bieži. Atstrādātais pustālais metiens dod iespējas Kristapam veikt apspēlēšanas manevru, bet metiena precizitāte var ļaut viņam saņemt piespēles no partneriem un realizēt tālmetienus. Nevar neuzsvērt viņa izveidojušos saspēli ar Džeilenu Braunu. Viņš Porziņģi apgādājis ar piespēlēm pēc "pick&roll" sadarbībām, bieži vien ar precīzu piespēli vienu no "Celtics" līderiem atrodot arī Kristapam. Aizsardzībā latvietis ir viens no vienības svarīgākajiem spēlētājiem, īpaši soda laukumā.