Mūsu sadarbība nebija perfekta: Porziņģis plašāk komentē laiku kopā ar Dončiču

"Mums bija arī labi brīži," žurnālistiem teica Porziņģis. "Kopumā gan mūsu sadarbība nenostrādāja no abu puses. Tā nebija perfekta. Zinu, ka tajā laikā baumoja par problēmām ģērbtuvē, taču tā gan nebija. Vienkārši mums spēlēt kopā nebija labākais scenārijs. Tas nenostrādāja un tas arī viss. Par to nav nekādu aizvainojumu – noteikti ne no manas puses un domāju, ka arī ne no viņa. Man ir siltas jūtas pret Dalasu, komandas biedriem un visiem tur strādājošajiem," turpināja Latvijas basketbola superzvaigzne.