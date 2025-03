Kristīne Stakena saņēmusi nosodījumu par kultūras dzīves baudīšanu grūtniecības pēdējos mēnešos

Viņa kanāla "360TV" sarunu raidījumā "Aina studijā!" atklāj, ka šis mirklis licis justies neaizsargātai un atklātākai kā nekad agrāk, padarot to par šaušalīgu aprīļa dienu, ko nav iespējams aizmirst.

"Manīju, ka ir mammas, kas liek bērnu bildes un stāsta kaut ko, izliek reklāmas, bet tas nebija manas dzīves fokuss, līdz ar to es visu laidu gar ausīm. Piemēram, manai draudzenei Mārai Upmanei-Holšteinei piedzima trīs bērni, un viņa dalījās ar to. Man tas nelikās nekas tāds īpašs vai atsevišķa temata vērts. Kad paliku stāvoklī, man nācās pateikt, ka aizmugurē ir nevis mistisku notikumu gaita, bet gan tas, ka es gaidu bērniņu. Tā bija ļoti kaila sajūta un šaušalīga aprīļa diena – "Instagram" ielikt pirmo bildi ar vēl nedzimušu bērnu posmā, kad mēs neko par grūtniecību nezinām līdz pēdējam brīdim, un pateikt, ka pavisam drīz vairs netiksimies "900 sekunžu" ēterā," atminas dēliņa Leo mamma.