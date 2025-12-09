Kristīnes Stakenas dzejoļu krājuma "Šis nav mans žanrs. Māmiņdzeja" atklāšana; 09.12.2025.
TV dīva Kristīne Stakena iepazīstina ar savu pirmo dzejoļu grāmatu “Šis nav man žanrs. Māmiņdzeja”. FOTO
TV dīva un pasākumu vadītāja Kristīne Stakena "Radošajā rūpnīcā Veldze" 9. decembrī prezentējusi savu pirmo dzejoļu grāmatu "Šis nav mans žanrs. Māmiņdzeja". "Kad pati kļuvu par mammu, rakstīju terapeitiski. Vienā brīdī sapratu, ka nevarēšu tālāk dzīvot, kamēr to neapkopošu un neatdošu tālāk," portāls "lsm.lv" citē autores atziņu.
"Es šaubos par to, vai kādam vajag māmiņdzeju – tā esmu šo žanru, ko izveidoju, nosaukusi, bet tad atkal domāju, ka naivam, pirmatnējam būt ir patiess skaistums un atļaušanās, nebēgšana. Es ceru, ka šis dzejas krājums, kuram devu nosaukumu “Šis nav mans žanrs”, ieraugot dienasgaismu, iedvesmos citas mammas un sievietes ļauties šai lomai, ikdienā visapkārt redzot dzeju – tajā haosā, tajā rītā, kad bērns neļauj mazgāt zobus, apģērbties, tajās sarunās, kurās tu vairs neiederies, tajā sarunā ar sevi, ka atkal tu kaut ko neizdarīji – tā ir dzeja," šādi vietnē "mamindzeja.lv" savu darbu raksturo autore.
"Māmiņdzejā atklājas jaunās mammas ikdienas realitāte – bez sociālo tīklu filtriem un pūdercukura dekoriem. Taču tas nav nekāds pasaules gals, bet gan iespēja paskatīties uz sevi no malas, padomāt, atcerēties, izjust, varbūt arī pasmaidīt, apzinoties, ka ikdiena ar mazu bērnu ir dzīves posms, kas jāizdzīvo…," saka grāmatas redaktore, rakstniece Ērika Bērziņa.
"Patiesa, godīga, brīžiem neērta, asprātīga dzeja, kas trāpa īstajā vietā, kas vēl nav sadzijusi, un reizē ļauj uzelpot, ka es šai laivā neesmu viena," grāmatu raksturo mūziķe, 2003. gadā izveidotās grupas "Astro'n'out" līdere un vokāliste Māra Upmane-Holšteine.