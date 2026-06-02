Uzņemta Kursieša filma par meiteni ar Dauna sindromu; galvenajās lomās - Andris Keišs un viņa meita Magdalēna
Noslēgusies režisora un scenārija autora Jura Kursieša jaunākās pilnmetrāžas spēlfilmas "Tabita" uzņemšana. Filmas galvenajās lomās redzami aktieris Andris Keišs un viņa meita Magdalēna Keiša, kurai šī ir pirmā kino loma. Kinolentē filmējusies arī aktrise Aurēlija Anužīte-Lauciņa, kura atveido Tabitas māti Ievu.
Filma top kā Latvijas, Nīderlandes un Lietuvas kopražojums, ko veido Latvijas studija "White Picture" sadarbībā ar Nīderlandes kompāniju "The Film Kitchen" un Lietuvas studiju "In Script", informē filmas veidotāju pārstāve Katrīna Karple.
Kinolentes pieteikumā norādīts, ka darba centrā ir meitene ar Dauna sindromu Tabita, kura pabeidz skolu un sper pirmos soļus pieaugušo dzīvē. Saskaroties ar šķēršļiem meitas tālākajai izglītībai un patstāvībai, viņas tēvs Andris ir spiests pieņemt jaunu dzīves realitāti. Starp sabiedrībā pieņemtām normām un neierastiem risinājumiem viņš nonāk sarežģītas izvēles priekšā - glābt savu laulību vai cīnīties par iespēju nodrošināt Tabitai pilnvērtīgu nākotni.
Režisors klāsta, ka ar šo stāstu iecerēts rosināt sarunu par pieņemšanu, līdzāspastāvēšanu un spēju ieraudzīt vienam otru ārpus stereotipiem. Viņaprāt, tas nav stāsts tikai par jauniešiem ar trisomiju vai viņu ģimenēm, bet par cilvēka vietu sabiedrībā, par tiesībām būt sadzirdētam, pieņemtam un mīlētam.
Tāpat lomas atveido arī, piemēram, Gints Grāvelis, Līga Zeļģe, Ance Strazda un lietuviešu aktieris Valentīns Novopoļskis.
Kursieša iepriekšējās spēlfilmas "Modris", "Oļegs" un "Cildenie" izrādītas un novērtētas starptautiskos kinofestivālos, tostarp Toronto un Kannās. Filmas producente ir Alise Ģelze. Projekta īstenošanu atbalsta Nacionālais kino centrs, Nīderlandes Filmu fonds, Lietuvas Kino centrs, Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" atzars "Media" un Eiropas kopražojumu fonds "Eurimages", kas filmai piešķīris finansējumu tās starptautiskajai ražošanai.
Patlaban filma atrodas pēcapstrādes posmā. Tās pirmizrāde plānota 2028. gadā.