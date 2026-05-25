Mūziķis Lauris Valters atklāj, kāpēc atvadījies no kuplās matu rotas
Realitātes šova "Ģimene burkā" dalībnieki Lauris un Vita Valteri nesen apmeklēja Brocēnu vidusskolu, kur kādreiz mācījies Lauris. Mūziķa laulātā draudzene viņu pazīst tikai kā vīrieti bez matiem, taču skolas laika foto viņa ieraudzīja pavisam citu ainu - desmitās klases audzēkni ar kuplu matu rotu. Šis atklājums mudināja pāri uz jokiem par to, cik lieliski būtu ar burvju nūjiņas palīdzību atgriezties pie šāda matu sakārtojuma.
Brocēnu vidusskolā Lauris Valters mācījās no 1990. līdz 2002. gadam. Nonācis pie kādas klases durvīm, viņš mudināja sievu paskatīties, kas slēpjas iekšpusē. Telpā bija izvietoti visu Brocēnu vidusskolas prezidentu portreti, un Valters paskaidroja, ka, uzsākot mācības 10. klasē, kļuvis par ceturto skolas prezidentu. Pētot fotogrāfiju, Vita secināja, ka tajā redzams ļoti glīts puisis ar kupliem matiem, un neslēpa pārsteigumu, jo nekad iepriekš nebija redzējusi vīru ar frizūru: "Kopš mēs esam satikušies, Lauris jau bija bez matiem. Nekad viņu neesmu redzējusi ar matiem!"
Kad Vita painteresējās, vai viņš nevēlētos atgūt kādreizējo matu apjomu, mūziķis pasmējās, ka sieva laikam plāno viņu sūtīt uz kādu Turcijas klīniku. Sarunā ar aizkadra balsi Lauris vēlāk analizēja savas izjūtas par iespēju atgūt kādreizējo tēlu, sakot: "Ja būtu maģisks līdzeklis, kas pēkšņi izaudzētu man matus atkal, protams, es varētu paeksperimentēt atkal."
Sievai gan bija grūti vizualizēt savu partneri ar matiem, savukārt Lauris paskaidroja, ka galvu skuj jau kopš aptuveni 24 gadu vecuma, tādēļ Vita šo viņa dzīves posmu nav piedzīvojusi. Viņš raksturoja savu pāreju uz pašreizējo vizuālo tēlu: "Sāka no sākuma deniņos atkāpties mati. Tad es mēģināju tur kaut ko vēl sastutēt, uz augšu gailīti un tā. Tad es kaut kādos 24 gados sapratu, ka tur vairs nav ko stutēt! Nu, tur viss ir beidzies! Tur tikai daži mati sāk palikt."
Kad Vita pajokoja, ka vīram tagad palikuši tikai sejas apmatojuma akcenti, Lauris humoristiski piebilda, ka matu netrūkst arī uz kājām. Jebkurā gadījumā sieviete ir pilnībā apmierināta ar laulātā drauga pašreizējo izskatu.