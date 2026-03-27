Kāpēc mati pēc ziemas zaudē dzīvīgumu? Zinātnieces ieteikumi matu struktūras atjaunošanai
Pavasaris ir laiks, kad mēs biežāk novērojam matu nespodrumu, lūšanu un pastiprinātu izkrišanu. Pētījumi rāda, ka līdz pat 70% sieviešu pavasarī nav apmierinātas ar savu matu stāvokli.
“Kā ķīmijas maģistre un dabiskās kosmētikas zīmola Green Wing Paleo Skincare radītāja, es ikdienā pētu vielu iedarbību uz ādas un matu bioloģisko struktūru. Varu apgalvot: tā nav nejaušība, bet gan sekas kompleksam procesam, kurā mijiedarbojas temperatūras svārstības, sauss gaiss telpās un uzturvielu deficīts,” stāsta Ance Dandena.
Mūsu āda un mati bioloģiski joprojām funkcionē tāpat kā pirms tūkstošiem gadu, tāpēc Green Wing Paleo kosmētikas filozofija matu kopšanā balstās uz evolucionāro saderību – mēs barojam matus ar 100% dabiskām, dabā iegūtām izejvielām, ko mūsu organisms atpazīst un spēj pilnvērtīgi izmantot atjaunošanās procesā.
1. Galvas āda – matu veselības pamats
Ziemā asinsvadi galvas ādā sašaurinās, lai saglabātu siltumu, tādējādi arī samazinās barības vielu piegāde matu saknēm. Rezultāts kļūst redzams pavasarī, kad mati sāk pastiprināti izkrist. No fitoķīmijas viedokļa vienas no efektīvākajām dabas vielām, kas palīdz aktivizēt matu saknes, ir rozmarīna un melnās ķimenes eļļas. Šādu kompleksu atradīsiet Green Wing Galvas ādas eliksīrā, kas ir koncentrēts dabas vielu maisījums, ko ieteicams lietot kopā ar masāžu, lai stimulētu matu folikulu darbību.
2. Mitrināšana un atteikšanās no sintētikas
Lielākā daļa komerciālo līdzekļu matus pārklāj ar silikona slāni, radot vizuālu spīdumu un gludumu, kamēr mata stiebrs īstenībā zem tā kļūst trausls. Savukārt dabisku mitrināšanu varam panākt ar augu hidrolātiem un bioloģiski aktīvām vielām:
- Taukainai galvas ādai: pavasarī āda bieži reaģē uz kairinājumu ar pastiprinātu sebuma izdalīšanos. Matu spēks taukainiem matiem līdzsvaros ādas stāvokli, jo satur piparmētru, pelašķi un cinku.
- Sausai galvas ādai: kad ir bojāta dabiskā aizsargbarjera, nepieciešami dabiski mitrinātāji – piemēram, betaīns vai auzu proteīni. Matu spēks sausiem matiem ar šīm vielām piesaista ūdeni mata iekšienē.
3. Matu aizsargslāņa atjaunošana ar sēklu eļļām
Ziemā cepuru un šaļļu berze fiziski traumē matu dabisko aizsargslāni. Lai atgrieztu mirdzumu un novērstu matu šķelšanos dabiskā veidā, nepieciešamas augu eļļas un ekstrakti ar augstu biopieejamību. Green Wing Matu eļļas sastāvā esošā aprikožu eļļa kopā ar lēcu, kvinojas un auna zirņu ekstraktiem piešķir matiem izturību, neizmantojot sintētiskus aizstājējus.
4. Struktūras aizsardzība ar augu proteīniem
Tā kā mata stiebrs lielākoties sastāv no keratīna, mehāniskas ietekmes dēļ (valkājot cepures, šalles, kapuces), mati sāk lūzt. Zinātniski pamatots risinājums matu stiprināšanai ir hidrolizēti proteīni (kvinojas, kviešu vai sojas) – tie ir sašķelti tik mazās molekulās, ka spēj fiziski aizpildīt mikroplaisas mata struktūrā. Šādu 100% dabisku matu aizsardzību ikdienā nodrošina Green Wing Matu toniks ar proteīniem uz rožūdens bāzes – mati kļūst piepildīti, elastīgi un mazāk lūzt.
Ekspertes secinājums
Atjaunošanās pēc ziemas nav viena produkta lietošana, bet gan izpratne par matu bioloģiskajām vajadzībām. Matiem nav vajadzīga sintētika, tiem ir vajadzīgas pilnvērtīgas uzturvielas. Izvēloties 100% dabisku kopšanu, jūs ļaujat matiem atjaunoties tā, kā to paredzējusi daba.
