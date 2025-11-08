No "salmu slotiņas" līdz skaistiem, veselīgiem matiem - frizieres Maijas Kesminas padomi sabojātu matu glābšanai
Mati ir viena no mūsu skaistākajām rotām, taču ikdienas stress, karstuma iedarbība un apkārtējās vides faktori tos nereti padara sausus un nespodrus. Lai atjaunotu to veselību un mirdzumu, ir svarīgi saprast, kas īsti noticis, un rīkoties mērķtiecīgi - ar rūpēm, pacietību un pareizu kopšanu.
Raksta tapšanā konsultēja friziere, skaistumkopšanas salona Skaistuma bārs vadītāja Maija Kesmina
Skaisti, spīdīgi un veseli mati – tādus vēlamies mēs visas. Tomēr dzīvē reizēm gadās tā, ka vienā jaukā dienā top skaidrs – kaut kas tomēr nav, kā nākas. Mati vairs neizskatās tā, kā gribētos. Tie kļuvuši sausi, nespodri, spurojas un neklausa. Vai tiešām BOJĀTI? Šoreiz par to, kā noteikt, vai mati ir bojāti, un galvenais – KO iesākt to veselības un skaistuma atgriešanai?
Vai mani mati ir bojāti? Paštests mājas apstākļos
“Bojātu matu pazīmes parasti diezgan viegli vari pamanīt tu pati, nav nepieciešams ne mikroskops un pat ne friziera diploms, lai pateiktu, ka matiem ir nepieciešama īpašāka kopšana. Parasti tā ir dziļa mitrināšana, aizsardzība un savas pareizās matu kopšanas rutīnas ieviešana,” stāsta friziere Maija Kesmina.
Paštests – cik daudz “JĀ” tu vari atbildēt pie šiem apgalvojumiem:
- Mani mati pēc sajūtas ir sausi, raupji un trausli.
- Mati spurojas, un to gali ir kā “salmu slotiņa”, grūti izķemmējami.
- Mati lūst vai pārtrūkst, kad tos ķemmē, žāvē, taisno un ieveido.
- Tie ir zaudējuši spīdumu un elastību, izskatās nespodri.
- Tie grūtāk veidojas, matu sakārtojums izskatās nevīžīgs.
- Ir sajūta, ka mati visu laiki ir netīri, tādi kā “noguruši”.
- Mati ir zaudējuši apjomu, sevišķi galos tie ir aplūzuši.
Jo vairāk “JĀ” tu atbildēji, jo lielāka iespējamība, ka taviem matiem ir nepieciešams papildus pievērst uzmanību, izvērtēt to kopšanas rutīnu un papildināt ar līdzekļiem, kas palīdzētu matiem atgūt spēku un labo izskatu.
Trīs citi interesanti testi, lai pārbaudītu matu veselību un spēku
Ūdens tests matu porainības noteikšanai
Izrauj vienu matu (tīru, bez matu kopšanas produktiem) un iemet to glāzē ar ūdeni:
- Ja tas grimst uzreiz – mati ir bojāti un ļoti poraini.
- Ja tas paliek pa vidu – vidēji poraini, iespējams, tikai viegli bojāti.
- Ja tas peld virspusē – matiem ir zema porainība, tie ir veselīgi.
Tests matu elastības noteikšanai
Izvēlies vienu matu un vienkārši viegli pavelc to starp pirkstiem:
- Ja tas izstiepjas un saraujas atpakaļ – elastīgi un veselīgi mati.
- Ja tas uzreiz pārtrūkst – sausi un trausli, visticamāk, bojāti mati.
Matu spīduma novērtēšanas tests dabiskajā gaismā
Skaties uz matiem saules gaismā vai pie loga:
- Veseli mati atstaro gaismu un izskatās spīdīgi.
- Bojāti mati būs matēti, blāvi, nespodri.
Ko iesākt, ja mati ir bojāti? Ātrā palīdzība
Ja ir skaidrs, ka matu stāvoklis ir pasliktinājies, ir jārīkojas. Protams, ideālā gadījumā tu vari pierakstīties pie sava friziera un konsultēties ar to. Tomēr arī pati mājas apstākļos vari darīt gana daudz, lai uzlabotu savu matu stāvokli, pasargātu tos no jauniem bojājumiem un uzlabotu to izskatu. Tam būs nepieciešama savas matu kopšanas rutīnas maiņa vai uzlabošana un ikdienas ieradumu pārskatīšana.
1. Mitrini un atjauno. Galvenais, kas nepieciešams bojātiem matiem, – intensīva mitrināšana un matu atjaunošana jeb bond builder (matu saišu stiprināšana)
Sausums ir biežākais bojāto matu signāls, tāpēc nepieciešama dziļa mitrināšana. Izvēlies matu kopšanas produktus, kas satur pantenolu B5, hialuronskābi, proteīnus, augu eļļas (argāna, makadamijas, kokosriekstu), keratīnu. Tos meklē gan šampūnos, gan – jo svarīgāk – kondicionieros un matu maskās.
Bond builder – dziļa matu atjaunošana. Matiem ir iekšēja struktūra, kas sastāv no saitēm jeb bondiem (disulfīda, ūdeņraža un sāļu saitēm). Kad šīs saites tiek bojātas, mati kļūst trausli, vāji un zaudē elastību. Bond builder produkti darbojas dziļāk nekā parastās maskas. Taču būtiski neaizmirst, ka tiem ir nepieciešams regulārs lietošanas cikls, tas nav vienreizējs pasākums!
2. Pasargā matus ikdienā. Otra svarīgākā lieta bojātiem matiem ir to pasargāšana no tālākas bojāšanās
Te palīdzēs pēc mazgāšanas matos atstājamie (leave-in) kopšanas produkti. Tie palīdz aizsargāt matus ikdienā no vides, karstuma, UV starojuma un mehāniskiem bojājumiem. Leave-in līdzekli ieteicams lietot katru dienu, droši var lietot arī uz sausiem matiem. Izvēlies produktus, kas satur termoaizsardzību, vieglos silikonus (produkti, kas satur dimethicone, nepadarīs matus smagus un netīrus), keramīdus.
3. Nepārslogo tos. Kopjot bojātus matus, ļoti būtiski ir arī nepārslogot tos ar pārāk daudziem produktiem vienlaikus
Labāk dažus – tos nepieciešamākos, bet labus. Tāpat – nepārspīlēt ar proteīniem. Lai arī proteīna maskas (keratīns, kolagēns u. c.) ir ļoti populāras, pārmērīga to lietošana var padarīt matus cietus un trauslus.
4. Izvērtē sastāvu. Meklējot kopjošos produktus bojātiem matiem, būtiski ir izvērtēt to sastāvu
Bojātu matu kopšana ir visai specifiska, un tai nepieciešami spēcīgāki un iedarbīgāki produkti. Pilnīgi dabiskie produkti ne vienmēr spēs palīdzēt, tāpat vēlams vairāk skatīties uz profesionālo produktu plauktu, nevis masu kosmētiku.
Ieteikumi bojātiem matiem, kas palīdzēs ikdienā
Bojāti mati prasa īpašas rūpes ne tikai to kopšanā, bet arī ikdienā – mūsu paradumos. Reizēm tie ir mazi sīkumi, kas kopā veido veselīgāku un skaistāku matu rezultātu. Lūk, vērtīgi ikdienas knifi, kas noderēs ne tikai bojātu matu īpašniecēm, bet visām, kas vēlas savus matus saglabāt pēc iespējas veselīgākus un skaistākus.
Mitrini. 2–3 reizes nedēļā mazgā matus ar dziļi mitrinošiem vai bond saturošiem matu kopšanas produktiem.
Žāvē saudzīgi. Ja iespējams, ļauj matiem daļēji žūt dabiski un tikai tad fēno. Fēnu turi vismaz 15 cm attālumā, izvēloties zemu vai vidēju temperatūru.
Aizsargā no saules. Saulainā laikā izmanto gan aizsargājošos leave-in līdzekļus matiem, kas satur SPF, gan cepures vai lakatus.
Hlors un sāls. Ja baudi peldes baseinā vai jūrā, centies maksimāli ātri matus izskalot vismaz ar tīru ūdeni, lai nepieļautu hlora un sāls negatīvo, sausinošo un bojājošo ietekmi.
Ķemmē pareizi. Ķemmē matus ar platu zaru ķemmi, kas palīdz tos atšķetināt. Ķemmēt matus sāk no matu galiem, virzoties uz augšu, nevis otrādi, – tādējādi mati mazāk lūzīs. Slapji mati ir visvājākie – ķemmē tos tikai ar kondicionieri, masku vai leave-in līdzekli.
Pasargā nakts laikā. Izmanto zīda vai satīna spilvendrānu, matus sapin brīvā bizē vai vieglā copē. Var izmēģināt arī zīda cepurītes nakts gulēšanai.
Nebojā tālāk. Bojātiem matiem vēlams izvairīties no karstuma instrumentiem matu veidošanai, biežas krāsošanas, liekām termiskām apstrādēm: ilgviļņiem, keratīna un citiem.
Regulāri apgriez. Ja matu gali sākuši ķerties un spuroties, laiks tos apgriezt! Matu galiņu apgriešana veicina to labāku un veselīgāku izskatu.
Uzturs. Matu stāvokli ļoti ietekmē mūsu uztura kvalitāte. Biotīns, cinks, D vitamīns, dzelzs, omega taukskābes – to nepietiekamība vai trūkums būtiski ietekmē matu augšanu un struktūru. Ja ir grūti salikt sabalansētu ēdienkarti, var izvērtēt uztura bagātinātāju nepieciešamību.
Minimāla frizūru slodze. Izvairies no ciešām copēm, gumijām ar metāla detaļām, matu sprādzēm, kas matus plēš. Labākā izvēle matu gumijām – zīds vai satīns. Labākā izvēle frizūrām – brīvas, kas matus neplēš, nebojā.
Salona procedūras bojātiem matiem
Pareiza matu kopšana mājas apstākļos ir galvenais, lai veicinātu bojātu matu veselības atjaunošanu. “Tomēr laba salona procedūra var būt liels ieguvums, kas paātrinās matu atveseļošanos, jo salona procedūras spēj iedarboties matu dziļākajos slāņos, atjaunojot ne tikai matu kutikulu, bet arī matu struktūru no iekšpuses,” stāsta Maija Kesmina.
BOND jeb saites atjaunojošās procedūras (piemēram, BMR, FIBRE CLINIX, K18, OLAPLEX):
Šo procedūru laikā tiek atjaunotas matu iekšējās saites, kas bojātas balināšanas, krāsošanas, karstuma vai mehāniskās slodzes rezultātā. Piemērotas, ja mati ir stipri bojāti, trausli, izteikti lūstoši. Rezultāts – stiprāki, elastīgāki, ne tik trausli mati, turklāt ar katru procedūru efekts uzlabojas.
Dziļi mitrinošās procedūras (piemēram, FOUR REASONS DETOX, L’OREAL METAL DETOX, SP HYDRATE)
Intensīvi mitrina matus, aizpilda to porainību, piešķir elastību un spīdumu. Piemērotas, ja mati izskatās sausi, matēti, elektrizējas, spurojas un ir grūti veidojami. Rezultāts – gludāki, elastīgi, paklausīgāki un vieglāk kopjami mati.
UZMANĪBU! Keratīns, matu botokss, nanoplastikas rekonstrukcija, ilgviļņi, ķīmiskās matu taisnošanas un tamlīdzīgas procedūras nav ieteicamas vājiem un bojātiem matiem, jo īpaši tikko balinātiem matiem. Šīs procedūras var pasliktināt jau tā bojāto matu kvalitāti vēl vairāk. Tāpēc labākais ieteikums ir doties uz salonu un pie friziera, kuram tu tiešām uzticies, lai būtu droša, ka viņa piedāvātais tiešām atbildīs tavu matu stāvoklim un vajadzībām.
No kā izvairīties, ja mati ir bojāti?
Kas ir tās lietas, kas pasliktina jau tā bojāto matu stāvokli? Vai kāds no šiem ikdienas paradumiem ir pazīstams arī tev? Izlasi un ņem vērā, mati tev pateiks “paldies”!
NEPROFESIONĀLA KRĀSOŠANA. Matu krāsošana vai balināšana bez profesionāla padoma mājas apstākļos un ar neprofesionāliem līdzekļiem nereti var rezultēties ar matu stāvokļa pasliktināšanos.
BEZ AIZSARDZĪBAS. Matu taisnošana, lokošana vai žāvēšana ar fēnu bez termoaizsardzības ir diezgan drošs ceļš uz bojātiem matiem. Tas pats attiecas uz matu neaizsargāšanu no UV starojuma.
KARSTUMS. Jaunākās paaudzes matu veidošanas ierīcēm ir iespējams izvēlēties karstuma temperatūru. Sāc ar zemāko iespējamo, nededzini matus!
SLAPJI MATI. Nekad nedodies gulēt ar slapjiem matiem! Tas ļoti bojā un lauž matus, ilgtermiņā šāda paraduma sekas ir spuraini, nespodri, pat aplūzuši mati.
STINGRAS FRIZŪRAS. Copes, astes un bizes, kas savelk matus ļoti cieši, lai paliek īpašiem pasākumiem. Ikdienā vēlams izvēlēties brīvākus variantus.
MATU PLĒŠANA ĶEMMĒJOT. Nepiemērotas matu sukas un ķemmes, kas plēš un rauj matus, var vēl vairāk pasliktināt to stāvokli. Izvēlies tādas, kas matus atšķetina, un lieto leave-in līdzekļus, kas palīdz matus izķemmēt.
NEPAREIZA KOPŠANA. Piemēram, matu mazgāšana tikai ar šampūnu un kondicioniera vai maskas nelietošana. Arī produkti, kas nav piemēroti tavu matu vajadzībām, var nākt par ļaunu.
NEPIETIEKAMS UZTURS. Nepietiekams, nesabalansēts un uzturvielām nabadzīgs uzturs ir tiešā veidā saistīts ar matu veselību un labo izskatu.
STRESS. Regulārs, hronisks stress un miega trūkums spēj būtiski ietekmēt arī matu kvalitāti.
SMAGI MATU AKSESUĀRI. Metāla matu sprādzes, saspraudes, matu stīpas, kas plēš matus, stingras un cietas matu gumijas – tas viss pastiprina lūšanu un jaunu bojājumu rašanos.
Populārākie mīti un patiesības par bojātu matu kopšanu
Vienreiz par visām reizēm! Atspēkojam šos populāros mītus un beidzot viešam skaidrību.
ZĪDA SPILVENDRĀNA UZLABO MATU STĀVOKLI. JĀ. Tā samazina berzi, novērš matu pūkošanos un lūšanu. Vērts izmēģināt arī zīda guļamcepurītes.
SLAPJU MATU ĶEMMĒŠANA VEICINA LŪŠANU. JĀ. Slapji mati ir trauslāki, tie jāķemmē uzmanīgi, vēlams, izmantojot labu leave-in līdzekli, kas šo procesu atvieglo.
BIEŽA MAZGĀŠANA KAITĒ MATIEM. NĒ. Nekaitē, ja lieto atbilstošus matu kopšanas produktus.
MATU ĶEMMĒŠANA VEICINA MATU AUGŠANU. NĒ. Tiešā veidā – nē, bet tā uzlabo asinsriti galvas ādai, kas veicina nepieciešamo barības vielu nokļūšanu matu saknītēs un tādējādi palīdz spēcināt matus.
MATU GRIEŠANA VEICINA MATU AUGŠANU. NĒ. Mati neaugs ātrāk, ja tos griezīsi biežāk, bet, nogriežot bojātos galus, tie izskatīsies veselīgāki.
MATI PĒC VASARAS VIENMĒR IR SLIKTĀKĀ STĀVOKLĪ. JĀ. UV starojums, sāls un hlors ļoti sausina un bojā matu struktūru. Ja mati netiek pasargāti, bojājumi ir teju neizbēgami.
JA EĻĻOJU MATUS, TIE KĻŪS VESELĪGĀKI. NĒ. Matu eļļas darbojas tikai tad, ja pareizi matus mazgāsi un lietosi tās kopā ar citiem kopšanas līdzekļiem.
EĻĻAS BARO MATUS NO IEKŠPUSES. NĒ. Eļļas neaizvieto dziļas kopšanas līdzekļus, tās netiek matu iekšpusē un darbojas vairāk uz mata kutikulu, nogludinot to.
BOJĀTUS MATUS VAR PILNĪBĀ ATJAUNOT. NĒ. Matu stiebrs ir nedzīvs, to nevar sadziedēt kā ādu, bet to var stiprināt, izlīdzināt un kopt, lai tie izskatītos veselīgi un skaisti.