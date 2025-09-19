Vai mājās var skaisti nokrāsot matus? Friziere Ilze Pole nosauc populārākās kļūdas un pastāsta, kā darīt labāk
Veikalos matu krāsu piedāvājums gana plašs, un varbūt šķiet, ka tas jau nav nekas sarežģīts – nokrāsot mājās matus. Tomēr tik vienkārši vis nav.
Konsultē Ilzes Poles skaistumkopšanas studijas vadītāja, profesionāla friziere Ilze Pole.
Garajos darba gados Ilze ir redzējusi daudz, arī gaužām bēdīgus rezultātus. Galvenā kļūda esot tā, ka sievietes veikalā noskata krāsas paciņu ar smukas meitenes bildi virsū un cer iegūt tādu pašu vizuālo tēlu. Diemžēl tā tas nestrādā.
Veiksmes atslēga – pareizi izvēlēta krāsa
Pirms iegādājies matu krāsu, svarīgi saprast kādu būtisku niansi – ķīmiskās matu krāsas, kas satur amonjaku (arī tās, kur amonjaks aizstāts ar līdzvērtīgu vielu), ir paredzētas tikai un vienīgi matu sakņu vai sirmo matu krāsošanai. Nekrāso ar tām matus visā garumā, jo visdrīzāk tad tie būs pārāk tumši, pārāk gaiši, pārāk pelēki vai dzelteni. Turklāt šo krāsu lietošana visā matu garumā var negatīvi ietekmēt to veselību. Profesionālos salonos meistari nekad nekrāso klientam matus visā garumā ar ķīmiskajām krāsām. Šim nolūkam labāk izvēlies speciālas tonējošās krāsas.
Kad izmantot matu tonējošos līdzekļus?
Tonējošās krāsas iekrāso matus par toni tumšākus vai gaišmatēm pastiprina toņa nianses. Šis produkts ir lieliski piemērots, lai pēc matu sakņu krāsošanas ar ķīmisko krāsu atjaunotu toni matiem visā to garumā. Tonējošās krāsas vienlīdz labi piemērotas gan iepriekš krāsotiem, gan nekrāsotiem matiem.
Veikalos plašā klāstā pieejami arī dažādi tonējošie balzami, maskas un šampūni. Nereti sievietes uzskata, ka no šiem līdzekļiem lielas jēgas nav, tomēr, lai arī nav ilgnoturīgi, tie lieliski tos ietonēs matus vēsākos, siltākos vai spilgtākos toņos. Tie ir ideāli piemēroti sievietēm, kurām mati iepriekš nav bijuši krāsoti. Tonējošās maskas vai balzami matus arī pabaros, uzlabojot to stāvokli.
Nē - matu balinātājam mājās
Ņem vērā, ka balināt matus mājās ir ļoti riskanti. Neviens profesionālis nekad neko tādu neieteiks darīt. Ja tomēr nolemsi riskēt, vēlams balināt tikai matu saknes vai iepriekš nekad nekrāsotus matus. Drošāk būs, ja izmantosi balinātāju ar maksimāli zemāko attīstošās emulsijas stiprumu (pieejami 3 %, 6 % un 9 % stipri matu balinātāji).
Ar balinātāju matus var gaišināt no pieciem līdz pat deviņiem toņiem, tikai lielākoties iegūtais tonis nesakritīs ar vēlamo. Pēc tik agresīvas procedūras var zaudēt gan matu apjomu, gan garumu, un pēc tam atjaunot matu labo stāvokli būs gan dārgi, gan sarežģīti un ilgi.
Noderīgi knifiņi matu kopšanai pēc krāsošanas
Mati pēc krāsošanas jākopj īpaši rūpīgi. Lieto mitrinošu vai speciāli krāsotiem matiem paredzētu šampūnu un kondicionieri. Arī matu maskas palīdzēs saglabāt matu veselību un skaistumu. Lai maskai būtu maksimālais efekts, svarīgi to lietot pareizi. Reizi nedēļā masku ieklāj mitros, ar dvieli nosusinātos matos. Mitri mati ir trausli, tāpēc tos neberzē. Kad maska ieklāta, tā jānotur ražotāja norādīto laiku. Kamēr maska ir matos, var uzlikt polietilēna cepurīti un aptīt galvu ar siltu dvieli.
Liela uzmanība jāpievērš arī pareizai matu žāvēšanai. Tie būs pateicīgi, ja pirms žāvēšanas un arī veidošanas laikā izmantosi aizsarglīdzekli pret karstumu. Neaizmirsti, ka matu eļļas nedrīkst uzklāt pirms matu žāvēšanas vai veidošanas, arī serumus var lietot tikai sausos, jau ieveidotos matos.